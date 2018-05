Von Martin Weis

Sinsheim. Aus dem verlotterten Bauwerk mit spärlicher Beleuchtung, Schmuddelecken, Graffiti, engen und holprigen Zufahrten samt undichten Decken und Wasserlachen auf Betonböden ist jetzt ein Schmuckstück geworden. Gebäudemanager Tobias Schutz und Stadtwerkechef Andreas Uhler führten durchs hergerichtete Gebäude, das nicht wieder zu erkennen ist. Gestern wurde der Betrieb im renovierten Parkdeck Grabengasse der Betrieb wieder aufgenommen. Die Verjüngungskur hat nicht nur bauliche Mängel und Unzulänglichkeiten beseitigt. Die Herrichtung, die im September 2013 begann, hat 1,5 Millionen Euro verschlungen.

Gut angelegtes Geld, weil das Parkhaus im Stadtzentrum wieder als moderne, saubere, lichtdurchflutete Einrichtung, mit frischer und dezenter Farbgestaltung und modernem elektronischem Überwachungssystem gilt und keine Ängste oder Beklemmungsgefühle entstehen lässt. Auch von außen wirkt das Parkdeck freundlicher, erinnert nicht an den früheren spröden Betonbau.

Insgesamt 227 Stellplätze weist das Parkdeck auf drei Ebenen auf. Auch fünf Parkplätze für Behinderte wurden eingerichtet. Im Untergeschoss können 50 private Parkplätze angemietet werden. Die Beleuchtung dort schaltet sich automatisch ein. Das Treppenhaus zum Erdgeschoss ist mit einer separaten Tür versehen. Nächtlicher Vandalenorgien sind damit ausgeschlossen.

Neu ist auch, dass sämtliche ungesicherten Fensterartigen Öffnungen der EG-Nordfassade mit Feingittern ausgestattet wurden. Dank rund 170 LED-Röhren wird jeder Winkel der Parkdecks ausgeleuchtet. Die Kamera-Überwachung sorgt zusätzlich für Sicherheit. Dazu liefern die Kameras Beweise, beispielsweise, wenn es um das Nachvollziehen von Beschädigungen geht. Die Bilder werden an die Parkhauszentrale in Mannheim per Datenleitung geliefert. Die Zentrale für viele Parkhäuser ist rund um die Uhr besetzt,.

Interessant ist, wie man der Pfützenbildungen im Parkdeck auf die Spur kam. In den alten Plänen war für die Betondecken über EG und und Untergeschoss ein leichtes Gefälle zu den Längsseiten verzeichnet. Als die Betondecken daraufhin bei den ersten Sanierungsarbeiten überprüft wurden, stellte man fest, dass dieses Gefälle "nie realisiert worden ist", so Tobias Schutz.

Vor solchen Überraschungen ist das Parkdeck nun geschützt Nicht nur wegen der nach beiden Seiten leicht geneigten Parkdeckebenen. Auf dem oberen Parkeck wurde an den Längseiten eine Reihe von Regenabläufen installiert Die gesamte Konstruktion sei, so Gebäudemanager Schutz, "auch der Grund für die massiven Zeitüberschreitungen."

Für wesentlich hält Schutz die neue Einbahnregelung bei Ein- und Ausfahrt. Zum einen entfalle damit das bisher schwierige Einbiegen in den Querverkehr der Grabengasse.

Von Vorteil sei für die Benutzer, dass sie an allen Parkflächen vorbei fahren. Ausgefahren wird über das obere Parkdeck und die Stichstraße zwischen Polizei- und ehemaligem AOK-Gebäude zur Werderstraße. Die frühere Zufahrt wurde mit Blumenkübeln zugestellt.