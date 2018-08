Bad Rappenau. (guz) Der Mieterwechsel in den Schlossarkaden ist unter Dach und Fach. Das Drogerieunternehmen Müller bestätigte gestern, dass ein entsprechender Vertrag unterschrieben ist. Eröffnet werden soll im Juni 2016. Details will Müller zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Hintergrund ist der Umzug des bisherigen Ankermieters Lidl, der rund 100 Meter östlich der Schlossarkaden einen eigenen Markt eröffnen und sich dadurch besser positionieren will. Der Gemeinderat hatte Ende April 2013 den Weg dafür freigemacht. Die Kommune hofft, dass der neue Mieter der frei werdenden Räume die Lücke im Branchenmix schließt, die durch die Schließung der Schleckermärkte entstanden ist. Müller wird aber nur rund die Hälfte der 1210 Quadratmeter Fläche für den Verkauf von Drogerieartikeln nutzen, die andere Hälfte bleibt Schreib-, Spielwaren und dem Multimedia-Angebot vorbehalten. Die Beratungsgesellschaft Handel und Kommune (BBE) hatte der Stadt diese Beschränkung empfohlen. Bei der Eigentümerin der Schlossarkaden, der Investmentgesellschaft Centerscape, wusste man von der Vertragsunterzeichnung gestern nichts und wollte das auch nicht kommentieren. Foto: Guzy