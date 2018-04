Eppingen-Elsenz/Tiefenbach. (end) Tragisches Ende eines Motorradausflugs: Bei einem Verkehrsunfall kam am Samstagnachmittag ein 61-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Karlsruhe ums leben, zwei weitere wurden verletzt. Nach Mitteilung der Polizei war die Gruppe älterer Motorradfahrer auf der L 551, aus Richtung Waldangelloch kommend, in Richtung Eppingen unterwegs.

Auf Höhe der Abzweigung nach Tiefenbach wollte der vorausfahrende 54-jährige Harley-Lenker abbiegen, wozu er zunächst abbremste. Diesen Vorgang erkannte der nachfolgende 61-jährige Fahrer mit seiner Harley offenbar zu spät, so dass es an der Kreuzung zum Zusammenstoß der beiden Maschinen sowie zum Sturz der beiden Fahrer kam.

Zwar konnte der dritte Kradfahrer der Gruppe, ein 59-Jähriger, mit seiner Harley zwar noch reagieren und ausweichen, stürzte aber in der Folge ebenfalls auf die Fahrbahn. Der 61-jährige Kradfahrer wurde bei dem Sturz so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden leicht, bzw. mittelschwer verletzt. Während der Dauer der Unfallaufnahme, waren die beiden Landstraßen bis in die Abendstunden voll gesperrt. Zur Erstversorgung der Unfallbeteiligten waren ein Notarzt aus Sinsheim sowie Rettungsdienste aus Eppingen und Tiefenbach und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.