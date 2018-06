Epfenbach. (cba) Mit schwerer Logistik wurde jetzt der D1-Funkmast auf dem Dach des Rathauses demontiert. Einen ganzen Tag lang war die Firma Euromicron damit beschäftigt, den etwa 800 Kilogramm schweren und neun Meter hohen Sendemasten auf dem Dach des abrissreifen Anbaus des Verwaltungsgebäudes abzuschrauben, die diffizile Technik zu sichern, per Kran über die Dächer am Kreisental hinweg zu hieven und im ehemaligen Bauhof wieder sicher zu landen. Eine Demontage-Aktion, bei der Augenmaß gefordert war.

"Wir mussten den Platz zum Abladen genau anpeilen und außerdem aufpassen, genug Abstand zu den Dächern der umliegenden Gebäude einzuhalten", so beschreibt Eugen Geiger von Euromicron, ein Subunternehmen der Telekom, den Vorgang. Bereits am Vortag habe man auf dem Rathausdach begonnen, die Sendetechnik abzutrennen. Sie wird nun ebenfalls im alten Bauhofgebäude zwischengelagert. Das Rohgerüst des Mobilfunkmasten lagert auf dem Vorplatz. Er soll nach der Rathaussanierung wieder zurücktransportiert werden auf das neue Gebäude. "Aber ob dann die gleiche Technikausstattung wieder drauf kommt, ist fraglich", so Eugen Geiger. Möglicherweise seien dann längst fortschrittlichere Antennenanlagen auf dem Markt, und man werde den Neun-Meter-Masten mit moderner Sendetechnik aufrüsten. "Aber das steht derzeit noch in den Sternen".

Ein 15 Meter hoher, provisorischer Sendemast wurde bereits vor zweieinhalb Monaten auf dem Vorplatz des Verwaltungsgebäudes verankert und übernimmt nun die Funktion des Mobilfunksenders auf dem Rathausdach. Die Telekom bedient von hier aus ihre LTE-Kundschaft.