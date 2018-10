Von Christiane Barth

Epfenbach. Wenn sich jemand fände, der die Bürgschaft für 733 000 Euro übernehmen würde, wäre die alte Schule aus dem Schneider. Die Freizeit-, Bildungs- und Begegnungsstätte "Haus Epfenbach", seit 30 Jahren in der Pacht der AWO-Rhein-Neckar, wurde zum 1. November vorerst auf Eis gelegt. Grund ist der hohe Sanierungsbedarf. "Das Haus kann den modernen Anforderungen einer Übernachtungsstätte nicht mehr gerecht werden", so Lila Sax, Bereichsleiterin Kinder und Jugend des AWO Kreisverbands Rhein-Neckar.

Erste Kostenvoranschläge für eine Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes gehen von einer Million Euro aus. Was nun geschehen soll, ist noch nicht klar. Eine eigens gegründete Initiative jedenfalls will Geld zusammen trommeln, um das Haus zu kaufen und zu sanieren. Die Initiative, die sich aus der ehrenamtlichen Helferschaft der AWO-Rhein-Neckar gebildet und den Erhalt der Freizeit-, Bildungs- und Begegnungsstätte zum Ziel hat, präsentierte dem Gemeinderat bereits ein fertig ausgearbeitetes Konzept.

Seit 1. November wird das etwa 100 Jahre alte Haus nicht mehr genutzt. Das Landratsamt befand bereits im Mai, dass es nicht mehr heutigen Anforderungen entspricht. Auslöser war, dass nur ein Notausgang vorhanden und die Küche zu alt ist, nicht mehr den Voraussetzungen und Sicherheitsstandards entspricht.

Genutzt hat die AWO das Haus bislang zum Teil für Ferienfreizeiten, Lehrgänge und Treffen zur Organisation ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Überwiegend waren jedoch zahlreiche weitere Jugendverbände, Schulklassen oder Fachschaften zu Gast. "Die günstige Lage, die idealen Räumlichkeiten und der erschwingliche Preis machte das Haus sehr attraktiv", so Lila Sax, "tatsächlich ist im gesamten Rhein-Neckar-Kreis kein vergleichbares Objekt zu finden." Denn das Gebäude bietet für Jugendgruppen viel Platz: Drei Stockwerke auf einer Grundfläche von 200 Quadratmetern lassen viel Entfaltungsraum, zudem hat es zwei Seminarräume und einen Partykeller. "Außerdem verstehen wir uns gut mit den Nachbarn, auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist super", so Lila Sax.

Was die Sanierung des Hauses besonders kostspielig macht, sind die Fenster, die alle ausgetauscht werden müssen. Denn sie sind denkmalgeschützt und sollen originalgetreu wieder eingesetzt werden, innen jedoch mit modernem Isolierglas versehen werden. Für diesen Posten sind alleine rund 400 000 Euro erforderlich. Ehrenamtliche der AWO haben sich nun zum Ziel gesetzt, den Verlust des Hauses zu verhindern und haben allerhand Möglichkeiten aufgelistet, um die erforderlichen Mittel zur Sanierung aufzubringen. "Seit Oktober sind sie nun aktiv und haben in dieser kurzen Zeit schon einiges erreichen können", berichtet Lila Sax.

250 000 Euro durch private und öffentliche Fördergelder hat die Initiative bereits versprochen bekommen. Diese Versprechen sind jedoch gekoppelt an andere Versprechen und einen Bürgen, der glaubhaft für den restlichen Batzen des Kapitals haftet. "Ein Dominoeffekt", so Lila Sax. Der Finanzplan, den die AWO-Initiative aufgestellt hat, könnte jedoch aufgehen, denn auch Möglichkeiten zur Refinanzierung durch Weitervermietung wurden gefunden, berichtet Lila Sax. Rege war die Initiative bislang, hat einen Architekten bemüht, eine "Projektgruppe zur Rettung des Hauses" gegründet, Benefizkonzerte gegeben, Politiker und Promis kontaktiert und Spendenaufrufe gestartet. 2 000 Euro sind so schon zusammen gekommen. Aber: "Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein", so Lila Sax.