Bei Waibstadts größtem Arbeitgeber steht ein Eigentümerwechsel an: Das Emig-Werk soll auf Druck der Kartellwächter in der Brüsseler EU-Zentrale verkauft werden. Foto: Keller

Von Günther Keller

Waibstadt. Die knapp 300 Mitarbeiter des Fruchtsaftabfüllers Emig in Waibstadt werden sich auf eine neue Geschäftsleitung und eventuell einen neuen Firmennamen an der Gebäudefassade einstellen müssen: Der größte Betrieb in der Stadt soll nämlich verkauft werden. Das ist Teil einer Vorgabe der europäischen Kartellbehörde im Zusammenhang mit der geplanten und inzwischen genehmigten Fusion der beiden Getränke-Konzerne Refresco und "Pride Foods". Die holländische Refresco muss im Zuge der Übernahme der britischen "Pride Foods" Kapazitäten abbauen, um eine marktbeherrschende Stellung zu verhindern. Ausgeguckt wurde das Waibstadter Emig-Werk, das bisher zu "Pride Foods" gehörte. Ob und welche Auswirkungen ein Verkauf an einen noch unbekannten Erwerber haben wird, ist derzeit nicht absehbar.

Sowohl Refresco als auch "Pride Foods" (Handelsname Gerber-Emig) sind in der Herstellung und Abfüllung kohlensäurefreier Erfrischungsgetränke tätig, entweder direkt für den Einzelhandel oder aber in Auftragsfertigung für andere Markenanbieter. Die kartellrechtlichen Bedenken der EU-Kommission bezogen sich auf die Abfüllung für die Handelsmarken in Frankreich, Deutschland und Belgien. Die zweimonatige Kommissionsuntersuchung ergab, dass sich im Zuge der geplanten Übernahme, so wie sie ursprünglich angemeldet worden war, zwei große Abfüller zusammengeschlossen hätten, die in Frankreich, Deutschland und Belgien bei Fruchtsäften über eine starke Marktposition verfügen. Die Kommission hatte Bedenken, dass der Wettbewerb geschwächt werden würde, weil durch den Zusammenschluss ein wichtiger Wettbewerber wegfiele. "Höhere Preise wären die unmittelbare Folge", so Antoine Colombani von der Brüssel EU-Generaldirektion Wettbewerb. Refresco habe den Verkauf von Waibstadt selbst angeboten. Die Schar der potenziellen Käufer dürfte unterdessen überschaubar sein. In Frage kommen könnten eventuell die Eppelheimer Wild-Werke, Valensina oder Rabenhorst, aber dies ist momentan spekulativ. Der Gesamtmarkt für die Fruchtsäfte gilt seit Jahren als schwierig. Auch Emig mit einem jährlichen Absatz von über 400 Millionen Liter musste zuletzt Einbußen wegstecken. Das Waibstadter Werk allerdings gilt als wettbewerbsfähig und als technisch auf hohem Stand.

Um die Wettbewerbsbedenken der Kommission auszuräumen, bot Refresco an, die Produktions- und Abfüllanlagen von Gerber-Emig in Waibstadt zu veräußern. Mit diesem Werk werde der Marktzuwachs, der durch den Zusammenschluss entstanden wäre, beseitigt. Das Werk habe ferner die Abfüllkapazitäten für PET-Flaschen, um einen Wettbewerbsdruck auf die beteiligten Unternehmen auszuüben. Außerdem liefert Gerber-Emig von Waibstadt aus keimfreie PET-Produkte nach Frankreich, Belgien und Deutschland.

Der jetzt anstehende Eigentümerwechsel reiht sich ein in eine ganze Serie von Verkäufen und Fusionen des 1948 als Süßmosterei Emig in Eberbach gegründeten Unternehmens. Ab 1977 gehörte der Betrieb zunächst zur Holsten-Gruppe, 1994 fusionierte man mit der Firma Nordgetränke aus Hamburg. Die Bierbauer verkauften schließlich ihre Saftsparte mit dem inzwischen nach Rellingen bei Hamburg verlegten Hauptsitz 2001 an die britische Gerber-Group. Die nunmehr entstandene Firma GerberEmig mit Sitz im englischen Bridgwater ist wiederum Teil des Firmenkonglomerats "Hanover Acceptances" des britischen Unternehmermoguls Manfred Gorvy. Im April gab GerberEmig bekannt, mit dem niederländischen Getränkekonzern Refresco zu fusionieren. GerberEmig wird 30 Prozent und Refresco 70 Prozent am neuen Unternehmen RefrescoGerber mit Sitz in Amsterdam halten.