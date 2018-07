Sinsheim. "Jeder muss seinen eigenen Rassismus bekämpfen". Dieses Fazit zog Memet Kilic, Bundestagsabgeordneter von Bündnis90/Grüne beim Abend zum Thema Asylpolitik, zu dem die grüne Kreistagsfraktion eingeladen hatte. "Realität und Möglichkeit", so lautete der Untertitel, und Kilic erzählte, wie er vor Jahren bei einer internationalen Konferenz zum Thema Rassismus auf seine eigenen Vorurteile stieß. Konservativ muslimisch anmutende Männer mit langen Bärten hatte er im Geiste als mögliche "Taliban" einsortiert Die "Unheimlichen" entpuppten sich als Sikhs, die in Kanada aufgewachsen waren und sich für die Konferenz extra traditionell gekleidet hatten.

"In der Politik wird zu oft über Zahlen geredet und nicht über menschliche Schicksale", bedauerte Kilic. "Wenn Eltern ihre Kinder in verrostete Boote setzen, bei denen nicht sicher ist, ob sie das andere Ufer erreichen werden, wie groß muss die Sorge dieser Eltern sein bezüglich ihrer Heimatländer?"

Bundestagskandidatin Dr. Edith Wolber vertrat auf dem Podium Positionen von "Pro Asyl" und ließ Kilic die Vorhaben der Grünen in der Flüchtlingspolitik gegenüber stellen. So spannten die beiden Grünen den Bogen von europäischer Flüchtlingspolitik hin zu den Problemen des Kreises mit dem Übergangswohnheim an der Fohlenweide in Sinsheim

Hauptkritikpunkt an europäischer Politik war die Dublin-II-Verordnung, die Asylsuchende grundsätzlich an die Erstaufnahmeländer bindet. Dies führe dazu, dass Außengrenzländer wie Malta, Italien oder Griechenland überproportional belastet werden. Hier fordern die Grünen ein Recht auf freie Antragstellung, auch damit Asylsuchende sich in der Nähe von Verwandten und Bekannten niederlassen könnten. Dazu müsste ein europäischer Fonds für Flüchtlingshilfe entstehen, um einen finanziellen Lastenausgleich unter den Ländern zu garantieren.

Vom Sinsheimer Arbeitskreis Migration (SAM) vorgebracht und von Dr. Wolber thematisiert wurde das Problem der Kettenduldungen: "Zehntausende leben seit Jahren in Deutschland mit immer wieder neuer, kurzfristiger Duldung". Wolber forderte eine neue Bleiberechtsregelung, die keine unerfüllbaren Bedingungen an die Betroffenen stelle. Eine weitere Forderung der Grünen im Bund sind Sprachkurse für alle Flüchtlinge von Anfang an. "Manche kluge Köpfe kommen als Flüchtlinge zu uns, aber für die Politik sind sie nur Asylbewerber", so Kilic. Edith Wolber griff diesen Gedanken auf und beschrieb die Situation um die Arbeitserlaubnis. "Deutschland hat in vielen Branchen einen Fachkräftemangel. Auf der anderen Seite wird das Arbeitspotenzial der Asylsuchenden ignoriert - das ist eine vertane Chance für unser Land und zudem eine große Kränkung für die Betroffenen, weil es ihnen Almosen zuweist."

Zu den Verhältnissen im Sinsheimer Übergangswohnheim wurden vor allem aus dem Publikum Themen angesprochen, die bei den Anwesenden zu Betroffenheit führten. So müssen die SinsFlüchtlinge noch immer mit Lebensmittelpaketen zurechtkommen, anstatt selbst Nahrungsmittel nach persönlichem Bedarf einkaufen zu können. Einige Kinder, vor allem die dort lebenden Roma, dürften nicht in die Schule. Haarsträubend seien auch die hygienischen und sanitären Verhältnisse.

Ralf Frühwirt, Moderator des Abends und Sprecher der grünen Kreistagsfraktion, nahm die Probleme auf. Er versprach, sich im Kreistag für eine verbesserte Wohn- und Lebenssituation der 330 Erwachsenen und 100 Kinder einzusetzen, die derzeit in Sinsheim untergebracht sind.