Kirchardt. (isi) Die Gemeinde will mit der Ortskernsanierung II den innerörtlichen Bereich aufwerten. Daher hat der Gemeinderat die Stadtentwicklung GmbH (STEG) im Sommer mit den vorbereitenden Untersuchungen beauftragt. Christine Neubauer und Tobias Löser haben jetzt ihre Ergebnisse im Gremium vorgestellt. Die Untersuchungen dienen als Grundlage für die Antragstellung zur Aufnahme in das Landessanierungsprogramm. Bis Ende des Monats muss der Antrag eingereicht sein. Kirchardt hat einen Finanzierungsbedarf von 3,175 Millionen Euro, wovon 60 Prozent, also 1,9 Millionen vom Land kommen sollen. Den Rest von 1,27 Millionen Euro muss die Gemeinde im Lauf der nächsten acht bis zehn Jahre selbst aufbringen.

In dem 7,7 Hektar großen Sanierungsgebiet II gibt es einen hohen Eigentümeranteil von 74 Prozent. Bei der Befragung der Anwohner wurde festgestellt, dass 27 Prozent negative Erwartungen für die geplanten Maßnahmen haben, 30 Prozent wollen gar keine Veränderung, aber 33 Prozent würde modernisieren, wenn Fördermittel in Aussicht gestellt werden. Diese Anreize seien auch nötig, um eventuell einen Generationenwechsel anzukurbeln, da die Altersstruktur in dem Gebiet sehr hoch sei. Vielleicht würde der eine oder andere sein Anwesen in jüngere Hände geben.

In dem zu sanierenden Gebiet gebe es viele Scheunen, die zum Teil in marodem Zustand sind, so Planerin Christine Neubauer. Auch zahlreiche leer stehende Häuser wurden vermerkt. Entlang der Hauptstraße gibt es viele erhaltenswerte Gebäude, aber auch viele Häuser mit erheblichen Mängel - also so weit man das von außen beurteilen könne.

In der Hauptstraße ist die Verkehrsbelastung ziemlich hoch. Die beiden im Gebiet liegenden ehemaligen Gasthäuser "Sonne" und "Hirsch" sind sehr prägende Gebäude, die man erhalten sollte. Die "Sonne" gehört der Gemeinde. Auch beim Heimatmuseum besteht Sanierungsbedarf. Im Sanierungsgebiet sind bereits zahlreiche Grundstücke im Besitz der Gemeinde, auf denen durchaus ein neues Rathaus Platz finden könnte, so etwa genau gegenüber des jetzigen Rathauses, so die Planerin. Bürgermeister Rudi Kübler stellte noch einmal klar, das niemand gezwungen werde, zu sanieren oder zu renovieren. Durch das Sanierungsgebiet Ortskern II werden lediglich Anreize geschaffen und Umbaumaßnahmen gefördert. Als nächster Schritt wird das Planwerk beim Regierungspräsidium eingereicht und bei einem Gespräch die wichtigsten Punkte erläutert. Im April kommenden Jahres weiß die Gemeinde, ob sie mit Fördermitteln aus dem Landessanierungsprogramm berücksichtigt wurde.