Von Berthold Jürriens

Neidenstein/Zuzenhausen/Hoffenheim. Fred Raymes gehören nach diesem ereignisreichen Tag die letzten Worte. Gemeinsam mit seinem Bruder Menachem Mayer war er aus den USA (und aus Israel) angereist, um an der Einweihung des "Menachem-und-Fred-Wanderwegs" zwischen Hoffenheim und Neidenstein teilzunehmen. Zum wiederholten Mal waren die beiden Brüder an ihren Geburtsort zurückgekehrt, wo einst das Elternhaus stand, aus dem sie 1938 vertrieben wurden. Und es sind bedeutsame Worte, die die fast 180 Gäste in der Neidensteiner "Von-Venningen-Halle" zunächst in Englisch zu hören und dann von Michael Heitz, der die Leitung und Koordination des Projekts innehatte, übersetzt bekommen.

"Wir fühlen uns wieder willkommen, wir fühlen uns wieder zu Hause", so Fred Raymes Worte, die mit viel Beifall begleitet werden. In diesen Minuten stehen Menachem und Fred dort sinnbildlich für die verbliebenen Überlebenden und Zeitzeugen, deren Stimme von Jahr zu Jahr leiser wird, aber auch für eine mögliche Aussöhnung, wie die Freundschaft der Brüder mit der Familie Hopp eindrucksvoll zeigt.

Fünf Stunden zuvor hatten sich trotz der widrigen Wetterverhältnisse fast 250 Besucher und ein Fernsehteam des SWR am Hoffenheimer Bahnhof eingefunden.

Unter den Gästen auch die Landtagsabgeordneten Elke Brunnemer, Thomas Funk, Sinsheims Oberbürger Jörg Albrecht und sein Vorgänger Rolf Geinert sowie zahlreiche Bürgermeister der Region. Mit herzlichen Umarmungen begrüßten die beiden Brüder zahlreiche Freunde und Bekannte, die in den letzten Jahren mit ihnen so viel für die Erinnerungsarbeit des jüdischen Lebens im Kraichgau getan und die Schritte der Aussöhnung vorangetrieben hatten. "Es geht nicht um uns beide, aber die Erinnerung muss bleiben, damit sich die Geschichte nicht wiederholt", betonen Menachem und Fred in den vielen Gesprächen.

Nach der Begrüßungsrede von OB Jörg Albrecht blickten Dr. Esther Graf und Manja Altenburg von der gleichnamigen jüdischen Kulturvermittlung aus Mannheim und Heidelberg auf die mehrmonatige Entstehungsgeschichte des Projekts zurück. "Der Weg führte durch Felder und Wald nach Neidenstein, dem Geburtsort meiner Mutter, wenige Kilometer von Hoffenheim entfernt", so hatte es Werner Diefenbacher in dem Buch "Aus Hoffenheim deportiert" (2008) gelesen und die Idee für die Namensgebung des Wanderwegs geschaffen.

Altenburg und Graf berichteten über die Planung des Projekts unter der Leitung von Michael Heitz vom Verein Jüdisches Leben Kraichgau mit dem Heimatverein Hoffenheim und dem Verein für Kultur- und Heimatpflege Neidenstein, bis hin zur endgültigen Realisierung mithilfe der Gemeinden und engagierten Personen aus der Region.

"Die Namensgebung stieß bei Menachem und Fred auf Wohlwollen und Interesse, vor allem auch, weil Jugendliche daran beteiligt sind", konnte man erfahren. Die ebenfalls anwesenden Nachwuchsfußballer der U14 und U15 von "Anpfiff ins Leben" hatten gemeinsam mit Michael Winter von der Erlebnismühle Kolb in Zuzenhausen nicht nur den Weg mit den extra angefertigten Wegweisern markiert, sondern auch die Geocaching-Stationen zu diesem Wanderweg in Workshops mit der jüdischen Kulturvermittlung erarbeitet.

Als Menachem und Fred die erste von drei Infotafeln enthüllen, die Auskunft über das jüdische Leben im Kraichgau, ihre eigene Biografie und der Gemeinde geben, gibt es viel Applaus. Es sind bewegende Momente, wie die Enthüllung der Stele zur Erinnerung an die ehemalige Hoffenheimer Synagoge (wir berichten noch), das Elternhaus der Brüder, die selbst die klügste Regie nicht zu inszenieren im Stande wäre.

Ehemalige Schülerinnen der Sinsheimer Albert-Schweitzer-Schule stehen am Gedenkstein der deportierten Juden nach Gurs, den sie vor Jahren als Projekt initiiert hatten. Am "Gigglerskopf" in Zuzenhausen, wo eine weitere Tafel steht, heißt Bürgermeister Dieter Steinbrenner die Brüder in seiner Rede "herzlich willkommen auf dem Weg ihrer Kindheit."

Und seinem Eschelbronner Kollegen Florian Baldauf merkt man den Kloß im Hals an, als er von der Unerträglichkeit der Gräuel der Nazis spricht. "Nie wieder", so seine Abschlussworte.

Musikalisch umrahmen die Kinder der Häuselgrundschule eindrucksvoll die Szenerie. In Neidenstein werden die beiden vom Gesangverein Concordia mit dem Neidensteiner Lied am Heimatmuseum am Fuße der Burg empfangen, bevor sie das Heimatmuseum besuchen und die dritte Infotafel am Bahnhof enthüllen.

Der Abschluss der Veranstaltung fand dann in Zuzenhausen bei der Mühle Kolb statt, die den Film "Menachem und Fred" als "Open-Air" Kino vor fast 80 interessierten Zuschauern präsentierten.