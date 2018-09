Sinsheim. (wok) Eine noch nie da gewesene, bundesweite Protestkette am nächsten Mittwoch, 24. Juni, geht für mehr Krankenhauspersonal an die Öffentlichkeit. Auch in der GRN-Klinik an der Alten Waibstadter Straße machen die Bediensteten mit. Punkt 13 Uhr treten die Personalvertreter vor den Haupteingang und protestieren mit den Beschäftigten zehn Minuten lang für ihr Anliegen.

"Vom Nordseestrand bis in die bayerischen Berge, von Görlitz bis Saarbrücken," reicht nach Verdi-Angaben die Beteiligung. In Krankenhäusern fehlen nach einer Erhebung der Gewerkschaft 162 000 Beschäftigte, darunter 70 000 in der Pflege. Daher auch das Motto der Aktion: "Zehn Minuten für 162 000". Keine "Latschdemo" sondern die größte Protestaktion soll es geben.

Es ist die Aktion mit der breitesten Beteiligung jemals im Krankenhausbereich. Sie findet am selben Tag zur selben Stunde in allen Krankenhäusern und deren Servicegesellschaften in ganz Deutschland statt. "Der Anlass ist so ernst, für Patienten und für das Personal," so die Gewerkschaft. Die Breite der Demonstration zeige gleichsam die Dramatik des Problems. Auch deshalb unterstützen wohl viele Vorstände und Geschäftsführungen die Aktion.

Mit den Aktionen machen die Beschäftigten ihrer Enttäuschung über den Gesetzentwurf zur Krankenhausreform Luft, den die Bundesregierung am 11. Juni veröffentlicht hat. "Die Regierung kennt die dramatischen Auswirkungen der Personalnot für Patienten, doch sie handelt nicht", sagte Michael Zimmer, Gewerkschaftssekretär des Verdi-Bezirks Rhein-Neckar, zuständig für den Gesundheitssektor auch in der Kraichgau-Metropole. "Wir sind entsetzt, dass die Bundesregierung die Gefährdung von Patienten wissentlich in Kauf nimmt." Ein Pflegeförderprogramm für 1 bis 3,5 Pflegestellen pro Krankenhaus bringe den Patienten niemals die dringend notwendige Verbesserung der Versorgung.

Bei einem Nachtdienstcheck der Gewerkschaft in über 200 Krankenhäusern im März 2015 hatten 59 Prozent der Pflegefachkräfte angegeben, dass es in ihrem Nachtdienst in den letzten vier Wochen eine gefährliche Situation für Patienten gegeben hat, die bei ausreichend Personal vermeidbar gewesen wäre.

Die Aktion findet am 24. Juni statt, weil da die Gesundheitsministerkonferenz der Länder in Bad Dürkheim stattfindet und in Berlin der Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages tagt. Verdi fordert ein Gesetz zur Personalbemessung in Krankenhäusern und dessen Finanzierung sowie ausreichende Krankenhausinvestitionen durch die Bundesländer.