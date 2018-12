Von Berthold Jürriens

Neidenstein/Eberbach. Der Dorffunk funktionierte am Sonntagabend einwandfrei, als das vorläufige Endergebnis der Bürgermeisterwahl aus Eberbach die Runde machte. Mit 64,24 Prozent hatte Neidensteins Verwaltungschef Peter Reichert die Nase gegen fünf weitere Kandidaten in der Neckarstadt vorne.

Eine Handvoll Burgdörfler gratulierte dem zukünftigen "alten Ortschef" sogar direkt an seiner neuen Arbeitsstelle, die er am 1. Januar 2013 antreten wird.

Im Gasthaus "Zum Schiff" im Burgdorf reagierte man hingegen ganz unterschiedlich auf das Wahlergebnis, das für die meisten nicht überraschend kam. Viele sind froh, dass das "Warten auf Eberbach" endlich vorbei ist und man nun wieder zum "Tagesgeschäft" übergehen könne.

"Damit habe ich gerechnet, auch im ersten Wahlgang", erklärte Gemeinderat Helmut Kimmel, der Reichert von an Anfang sehr gute Chancen eingeräumt hatte. "Schade für uns, aber ich gönne ihm den Erfolg", so Gemeinderatskollege Matthias Bommer. Ludwig Kress von der Unabhängigen Bürgerliste, die das Thema auf ihrer Tagesordnung hatte, zeigte sich zunächst enttäuscht, das Reichert dem Burgdorf nicht erhalten bleibt. "Aber der neue Bürgermeister ist schon irgendwo geboren", fügte er lächelnd hinzu.

"Der Peter hat's verdient", hört man aus einer anderen Ecke. Eine Rückkehr ins Burgdorf nach einer möglichen Wahlniederlage wäre für Bürgermeister Reichert schwieriger gewesen, so die Einschätzung vieler Neidensteiner. "Er hat gerade in den letzten Wochen doch Sympathiepunkte eingebüßt, gute Arbeit hin oder her."

Vielen ist noch seine Verpflichtungsrede vom Januar in den Ohren, in der er über seine Zukunftsvisionen für Neidenstein schwärmte. "Nun schwärmt er halt für Eberbach", so eine andere Aussage. Nicht nur einen "sehr fähigen Bürgermeister", sondern auch einen "menschlichen und fairen Chef" würde man verlieren, so die fünf Rathausangestellten unisono.

"Wir können stolz darauf sein, dass Reichert es geschafft hat", erklärte Werner Halter. Schließlich habe man durch die gute Zusammenarbeit in der Verwaltung, im Gemeinderat und unter den Bürgern auch zu dem ausgezeichneten Ruf seiner Arbeit beigetragen.

Darauf ließe sich auch für einen Nachfolger aufbauen. Der könnte Ende Januar oder Anfang Februar gewählt werden, vermutet Halter. Reichert hatte am Tag nach seinem Wahlsieg Telefondienst und durfte zahlreiche Glückwünsche zu Hause entgegen nehmen. "Es gibt in den nächsten Wochen noch wichtige Dinge in Neidenstein zu entscheiden und vorzubereiten, nicht nur die Wahl", ließ er keinen Zweifel daran aufkommen, dass er bis zum 31. Dezember für seine Gemeinde aktiv sein wird.