Bad Rappenau. (y) Ein kurioses Fahrzeug war am Montag auf dem Kursee zu sehen: ein "Mähboot" aus Stuttgart. Mit dem heimischen Rasenmäher hat das Gerät allerdings wenig zu tun, denn statt Gras zu kürzen, nimmt es sich die Algen vor - gründlich, aber gleichzeitig schonend für die Fische und Frösche im See, entfernt es den Wildwuchs. In ganz Süddeutschland kommt das Gefährt aus norwegischer Produktion zum Einsatz. Die Algen hatten in den vergangenen Wochen stark zugenommen. Ursache dafür ist laut Mitteilung der Stadtverwaltung die hohe Nährstofffracht des Mühlbachs, die durch den vielen Regen der vergangenen Wochen verstärkt in den Kursee eingebracht wurde. Rund zehn Kubikmeter Algen wurden mit dem Boot aus dem Kursee entfernt und sollen nun zu Kompost verarbeitet werden. Foto: privat