Sinsheim. (tk) Sind die Schäden am Dach des Rohrbacher Feuerwehrgerätehauses nur die Spitze des Eisbergs? Ist es eine Frage der Zeit, bis sich auch an anderen Dächern, die in der selben Ausführung mit Solarmodulen bestückt sind, mit der Zeit Beschädigungen einstellen? Diese Sorge äußert zumindest der Eschelbacher Uwe Werthwein, selbst in der Solarbranche tätig. Mit gewisser Skepsis verfolge er die städtischen Solar-Unternehmungen seit deren Anfangstagen auf Initiative der Lokalen Agenda. "Massive Sicherheitsmängel" habe man von jeher in Kauf genommen kritisiert Werthwein, der selbst auf einigen städtischen Dächern vertreten ist.

Undichte Dächer nach der Montage von Solaranlagen und andere, damit in Verbindung stehende Schadensbilder seien als Problem der Stadt bekannt, sagt Werthwein. So habe man beispielsweise auf den Dächern von Gymnasium und Realschule immer wieder mit Undichtigkeiten zu kämpfen gehabt. In Steinsfurt flogen "Module während eines Sturms auf den Schulhof". "Das wird so weitergehen", ist sich der Eschelbacher, der seit über 20 Jahren im Solarbereich tätig sei, sicher: "Auf der Schule in Reihen ist's nur eine Frage der Zeit, bis die dortigen Module den Segelflieger machen."

Technisch stelle sich das Problem wie folgt dar: Auf einem sogenannten Kalzip-Dach - einer Aluminiumkonstruktion, die ohnehin in Sachen Wassereinbruch gefährdeter als andere Konstruktionen sei - erhöhten die bislang verwendeten "aufgeständerten" Anlagen einerseits das Schadensrisiko und könnten andererseits "wie Streichhölzer umknicken". Die bis dato mehrheitlich verbaute Technik der seinerzeit beim Großteil der Aufträge beteiligten Firma aus Hessen besitze laut Werthwein "nicht einmal eine Bauartzulassung", entspreche "nicht den DIN-Vorschriften" und verwende "billigste Profile".

Pikant dabei: Werthwein sagt, er habe den Agenda-Prozess und die städtischen Solar-Überlegungen mit der Beteiligung privater Anteilseigner von Anbeginn begleitet und mehrfach seine Bedenken kundgetan: "Das Bauamt wusste Bescheid, dass es massive Sicherheitsbedenken gibt - man ging nicht weiter darauf ein." Stutzig mache ihn im Nachhinein, dass im Rahmen des privaten Beteiligungsmodells an den Solarflächen "sehr wenige Leute sehr viele Anteile" besäßen, darunter, so Hambrecht, auch ehemalige Mandatsträger, Agenda-Mitglieder und Verwandte des zum Zuge gekommenen Solarunternehmers.

Die Hauptzeit der Geschehnisse und Entscheidungen liegt teils schon Jahre zurück - Zuständigkeiten im Rathaus haben sich inzwischen geändert.

Den Verdacht, "nun lediglich Frust abzuladen, als bei der damaligen Auftragsvergabe nicht zum Zug gekommener Betrieb", räumt Uwe Werthwein selbst aus dem Weg: "Die Agenda wollte eigentlich uns ins Boot holen - wir hatten aber keine Chance." Und als Werthá †weins Firma damals von der Stadt den Auftrag erhalten habe, die nach seiner Ansicht mangelhafte Technik lediglich zu montieren, habe man abgelehnt "wegen zu befürchtender Personenschäden".