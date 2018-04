Staatssekretär Ingo Rust (Dritter von links) informierte sich gestern im Rahmen seiner Denkmalreise am Burgplatz über die Grabungsgeschichte der Burg und die Gestaltung des Burgplatzes. Foto: Weis

Sinsheim. (mw) Auf seiner einwöchigen "Denkmalreise" durch das Land machte Staatssekretär Ingo Rust gestern Station in Sinsheim. Hier stand die Burg Sinsheim aus dem elften Jahrhundert, deren Fundamentmauern 2004 bei archäologischen Ausgrabungen durch Experten des Landesdenkmalamtes freigelegt worden und nach der Dokumentation wieder mit Erdreich überdeckt wurden samt Gestaltung des Platzes im Mittelpunkt.

Rust betonte, er wolle mit den Besuchen vor dem Tag des offenen Denkmals am Sonntag, "die hohe Bedeutung der Denkmalpflege für die Landesregierung verdeutlichen."

Gesprächspartner waren neben Rathaus-Dezernent Tobias Schutz auch Christine Friedrich, Museumspädagogin und Vorsitzende des Vereins der Freunde Sinsheimer Geschichte, ehrenamtliche Grabungshelfer, Vertreter der Bürgerinitiative, Techniker und Experten vom Landesdenkmalamt der Regierungspräsdien Karlsruhe und Stuttgart sowie der Denkmalstiftung Karlsruhe und die Landtagsabgeordneten Elke Brunnemer (CDU) und Thomas Funk (SPD).

"Die Denkmalpflege", so der Staatssekretär und Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Eppingen, "ist in Baden-Württemberg ein Verfassungsauftrag, den wir ernst nehmen." In der Kraichgaumetropole ließen "sich Schwierigkeiten, Vorgehensweisen und mögliche Wege zum denkmalpflegerischen Erfolg archäologischer Denkmale innerhalb belebter Ortslagen gut darstellen."

Lob sprach er den ehrenamtlichen Grabungshelfern aus, "ohne deren Hilfe Erkundung und Pflege der Denkmale nicht möglich ist."

Die Landesregierung unterstützt die Denkmalpflege mit jährlich 25 Millionen Euro. In diesem Jahr wurden bislang 221 Vorhaben aus dem Landesförderprogramm mit knapp acht Millionen Euro unterstützt. Für die Erhaltung von Denkmalen stellt das Land für deren Eigentümer 20 Millionen Euro bereit. Dazu flossen aus der Denkmalstiftung des Landes im letzten Jahr weitere 1,2 Millionen Euro.

An die Ausgrabungen 2004 und die vorangegangene Sondierung im Jahr 2000 erinnerte Grabungsleiter Folke Damminger. "Peu a peu" sei die Burg zum Vorschein gekommen. Er legte dem Staatssekretär Fotodokumente von der freigelegten Burganlage und die Dokumentation der Ausgrabungen vor. Der Grabungsleiter erinnerte auch daran, dass eine Bürgerinitiative Druck auf Rathaus und Gemeinderat ausgeübt habe und damit die Umsetzung der Pläne für Wohnbebauung und eine Tiefgarage auf dem Platz verhinderte.