Sinsheim. (sl) Zum vierten Male in Sinsheim zu Gast und diesmal nach dem TSG-Sieg gegen Düsseldorf in besonders entspanntem Umfeld: Die Sky-Bundesliga-Sendung "Mein Stadion" live aus "Schmidts Bahnhof". Die Sendung wurde wie immer moderiert von Uli Potofski, den viele als "Urgestein" des deutschen Sport-Journalismus bezeichnen. An seiner Seite die charmante Berlinerin und bekennende Hertha-Sympathisantin Esther Sedlaczek. Zahlreiche Fußballfans aus der Region nutzten die Chance die Sendung mit aktuellen Informationen vom Sieg der Hoffenheimer mit ihrem neuen Trainer Markus Gisdol sowie Vor- und Hintergrundberichten der noch anstehenden Bundesligapartien hautnah mitzuerleben.

Als Gast war 1899-Profi Chris vor Ort. Der 34-jährige Brasilianer, Anfang der Saison nach Hoffenheim gewechselt, aber wegen diverser Verletzungen noch nie im Einsatz, ist seit zehn Jahren in Deutschland im Profigeschäft und hat bei 1899 einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Wie es danach für ihn weiter geht, dazu wollte er sich nicht äußern.

Der 61-jährige Potofski hat viele Verbindungen und Kontakte in die Region, unter anderem auch zum SV Rohrbach, und hat die Entwicklung der TSG über die Jahre hinweg aufmerksam verfolgt: "Es war eine tolle Leistung der Hoffenheimer, soweit zu kommen und attraktiven Fußball zu spielen. Aber genau so schnell könne man im Fußball auch alles falsch machen, wie man jetzt in Hoffenheim sehe. Momentan versuche man wieder, einiges zu reparieren. "Wird eine schwere Aufgabe, das noch hinzubekommen", kommentierte Potofski. Es werde oft versucht, im Fußball alles wissenschaftlich zu erklären Aber Fußball ist manchmal einfach schlichtweg nur Glück, dass alles zusammen passt. Potofski: "Das wollen aber viele nicht hören".

Der gebürtige Gelsenkirchner und bekennende Schalke-Sympathisant legte Wert darauf, nicht als Fan bezeichnet zu werden: "Fan sein heißt oft den Blick auf das Wesentliche und die Objektivität zu verlieren". Im Schmidts Bahnhof konnte er sich richtig heimisch fühlen. Ein große Schar Schalker Fans der Sportfreund Kurpfalz waren extra wegen Uli angereist und begrüßten den Moderator mit stürmischem Beifall. Hoffenheimer Fans waren an diesem Abend in der Minderheit. Sie waren wohl alle im Stadion, um ihre Mannschaft beim wichtigen Spiel gegen Düsseldorf anzufeuern.

Beim Fan-Gewinnspiel zwischen dem KSC-Fan Mathias aus Neidenstein und der für die TSG Hoffenheim schwärmenden Roxana aus Sinsheim gab es keinen Sieger. Beide erhielten von Uli und Esther den grün-weißen Fan-Schal "Mein Stadion".

Nach der Sendung ging dann alles ganz schnell. Jeder versuchte noch ein persönliches Foto mit Uli und Esther zu erhaschen, die sich auch bereitwillig mit den Fans ablichten ließen. Nach 20 Minuten kehrte Normalität im Bahnhof ein, und für das 20 Mann starke Fernsehteam mit ihren drei Kameramännern war gegen Mitternacht der Arbeitstag zu Ende.