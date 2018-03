Die Heinsheimer Synagoge in ihrem aktuellen Zustand. Hier ist der Eingangsbereich der verlassenen Werkstatt zu sehen. Fotos: Frank

Von Hans Georg Frank

Bad Rappenau-Heinsheim. Die Werkstatt ist geschlossen, alle Utensilien liegen noch herum, das Dach weist erste Lücken auf - jetzt muss rasch gehandelt werden, um eines der bedeutendsten Kulturdenkmäler der Stadt Bad Rappenau zu retten. Ein Freundeskreis hat sich der ehemaligen Synagoge im Stadtteil Heinsheim angenommen. Der Verein unter Vorsitz von Yvonne von Racknitz will nach dem Auszug des Schlossers das Gebäude renovieren und einer "würdigeren Nutzung zuführen".

20 Gleichgesinnte hat Yvonne von Racknitz (41) bereits um sich gesammelt: "Es brennt mir auf dem Herzen, dass so etwas nicht verfallen darf.

Es habe "einen klaren Deal" über die Aufteilung der Heinsheimer Juden gegeben, erklärt Bernd Göller bei einer Führung: Der Deutsche Orden nahm drei Familien auf, Racknitz doppelt so viele. Diese Aufteilung war 1681 in einem so genannten Rezess festgelegt worden.

Der erste Jude ist nach Heinsheim spätestens in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gekommen. Immer wieder hatte es Rechtstreitigkeiten vor dem Wimpfener Stadtgericht gegeben, weil der Handel mit Vieh, Früchten, Wein und Fellen nicht immer ohne juristische Händel auskam. Durch Zuzug vergrößerte sich die jüdische Gemeinde kontinuierlich und erreichte 1839 mit 114 Israeliten ihre Blüte.Auf der Höhe über dem Dorf entstand einer der größten jüdischen Friedhöfe Süddeutschlands. Bis zu 25 Gemeinden zwischen Eppingen und Mosbach bestatteten dort ihre Toten. Der Friedhof dürfte bereits im 16. Jahrhundert angelegt worden sei, heißt es doch in einer Urkunde von 1713, dass er "von uhralten unerdenklichen zeiten" stamme.

Um 1600 gab es auch einen ersten Betsaal, den bei Gottesdiensten auch Juden aus Wimpfen nutzen. Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Bau einer Synagoge und einer Wohnung für den Vorsänger beantragt. Der Bauplatz lag in einem "freyherrlich Racknitzschen condominal herrschaft zinsbaren Garten". Der ursprüngliche Plan durfte jedoch nicht verwirklicht werden. Vorgesehen war "ein tempelförmiger Bau" mit Rundung und Turm. 1796 wurde die Synagoge eingeweiht, wovon der unverändert erhaltene Hochzeitsstein über dem Eingang zeugt. Neben Jahreszahl und Davidstern finden sich die hebräischen Zeichen für "Massel tow", was "viel Glück" bedeutet.

Die Synagoge kaufte am 17. Januar 1938 ein Heinsheimer Landwirt. Die Gemeinde war bereits ein Jahr zuvor aufgelöst worden, das rituelle Bad (Mikwe) war schon 1935 verkauft worden, der Standort liegt bei der katholischen Kirche. Dass die Synagoge im November 1938 bei der Reichspogromnacht nicht in Flammen aufging, ist wohl einem mitfühlenden Bürger zu verdanken. "Fünf Liter Benzin waren schon besorgt, aber er hat es einfach nicht übers Herz gebracht, sondern schüttete es in den Gully", weiß Bernd Göller.

Der Bauer, der die Synagoge übernommen und als Scheuer genutzt hatte, ließ den letzten Juden von Heinsheim immer wieder Lebensmittel zukommen. Im Rathaus blieb diese Unterstützung nicht verborgen, weshalb er zum "Judenknecht" abgestempelt und ihm die Genehmigung für die Errichtung einer Scheuer am Ortsrand verwehrt wurde.

An Moses Ottenheimer, den letzten Juden von Heinsheim, der im Oktober 1940 zusammen mit Tochter und Enkel nach Gurs deportiert wurde, kann sich Fritz Abel noch erinnern: "Als er seine Möbel verkaufen musste, haben wir den Küchenschrank geholt." Abel (Jahrgang 1937) gehörte zu den Kindern, die die zweckentfremdete Synagoge als Spielplatz entdeckt hatten. Deshalb ist dem SPD-Stadtrat auch bekannt, dass Reste eines gewölbten Sternenhimmels erhalten sind.

Der Verein um Yvonne von Racknitz wird das Gebäude für 45 000 Euro kaufen, die Hälfte davon ist bereits durch eine großzügige Spende gesichert. Bis die Synagoge zur "lebendigen Gedenkstätte und Raum für interreligiösen Austausch" geworden ist, werden wohl mindestens 120 000 Euro ausgegeben werden müssen.