Von Martin Weis

Zuzenhausen. Aus der wilden Herde sind in acht Monaten Training und Ausbildung sieben sanftmütige, folgsame Tiere geworden. Die Truppe der Al Paka und Lamas stammt vom hessischen Vogelsberg und hat auf einer großen Weide weit oberhalb des Dorfes nicht nur eine reiche Futterquelle, sondern auch ein ruhiges Areal in schöner Kraichgaulandschaft gefunden.

Zwei vierjährige Hengste (Pünktchen und Mowgli) sind die Chefs der kleinen Herde. Die anderen fünf Männchen zählen mit einem Alter zwischen zwei und drei Jahren zum "Jungvolk". Sie heißen Rudolf, Anton, Max, Pontos und Paul. Die künftigen Angebote von Trekking-Touren und geführten Wanderungen werden das reichhaltige sportliche und Freizeitangebot im Erlebniszentrum Mühle Kolb ergänzen. Später sollen die Lamas auch im therapeutischen Bereich eingesetzt werden.

Ihre Rolle als Betreuer der Tiere haben Catrin Winter und Verena Simon im September 2012 begonnen. "Bis zu acht Stunden am Tag", betont Catrin, seien sie mit den Lamas beschäftigt gewesen. Catrin und ihre Kollegin Verena vom Erlebniszentrum mussten außerdem einen Basiskurs und weitere Kurse mit Prüfung in Theorie und Praxis absolvieren, in denen der alltägliche Umgang mit den Tieren vermittelt wurde. Für eine gewerbliche Nutzung sind Kurse wie Prüfung Voraussetzung. Nein, betonen beide, eine Zucht von Lamas "kommt für uns nicht in Frage."

Die Lamas seien "pflegeleicht und anpassungsfähig", schildert Catrin das Verhalten der Tiere, die sich ganz offensichtlich auf der Hangwiese zu Hause fühlen. Selbst der Besuch von gut 60 bis 70 quirligen Schützlingen von Kindergarten und einer Klasse der Häuselgrundschule, die sich beim kleinen Festakt zur Vorstellung des neuen Angebots des Erlebniszentrums Mühle Kolb um die Tiere scharten, wurden von den Vierbeinern mit Neugier oder Gelassenheit zur Kenntnis genommen.

Obwohl rings um die eingezäunte Weidefläche alle Nase lang ein Schild darauf aufmerksam macht, dass Besucher und Tierfreunde jegliche Futtergaben von Heu, Gemüse, Obst wie Brot oder Brötchen unterlassen sollen, belegen Brötchenreste am Zaun die Ignoranz gepaart mit einer verqueren Einstellung zur Tierwelt.

"Unsere Lamas fressen nur Gras, Heu und Stroh", stellen Verena und Catrin klar. Sie bitten Wanderer und Besucher der Weide inständig darum, auf die Fütterung jeder Art zu verzichten, weil sie für die braunäugigen, sanftmütigen Tiere lebensgefährlich seien.

Bürgermeister Dieter Steinbrenner würdigte die Leistungen, die Michael Winter mit seiner Einrichtung in der Mühle Kolb "auf die Beine gestellt hat." Das Erlebniszentrum habe immer mehr Zuspruch gefunden, nicht nur bei Schulklassen aus ganz Süddeutschland, sondern auch bei Betrieben und selbst bei Managern.

Auch die komplette Gemeindeverwaltung war bei ihrem Tagesausflug von Winters Angebot angetan: Von der GPS-Erkundung auf der Markung, einer Kanutour auf der Elsenz von Hoffenheim nach Zuzenhausen übers Bogenschießen in freier Natur bis zum anschließendem Grillfest ums Lagerfeuer.

Nun werde mit den sieben Lamas den Besuchern zusätzlich ein besonderes Tiererlebnis angeboten. "Diese Tiere passen gut in unsere Landschaft" erinnerte Steinbrenner gleichzeitig daran, dass die "Tierhaltung in unserem Dorf immer mehr verschwindet."