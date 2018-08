Am Stängel verdorrt: Bisher stand der Mais auf den Feldern im Kraichgau in voller Pracht. Die anhaltende Trockenheit dämpft nun aber die hohe Ertragserwartung. Foto: Endres

Am Stängel verdorrt: Bisher stand der Mais auf den Feldern im Kraichgau in voller Pracht. Die anhaltende Trockenheit dämpft nun aber die hohe Ertragserwartung. Foto: Endres

Bad Rappenau/Eppingen. (guz) Die erwarteten dramatischen Missernten in den USA und Russland könnten für die Maisanbauer im Kraichgau eigentlich ein Grund zum Jubeln sein. Schließlich standen die goldgelben Kolben bislang in einer Pracht auf den Feldern, wie lange nicht mehr. Doch inzwischen hat das Übermaß an Sonne die großen Hoffnungen der Landwirte auf einen Spitzenertrag in der Region eingedampft.

Bis vor drei Wochen war das noch anders. Wenn Dieter Schleihauf, Prokurist und Abteilungsleiter Getreide beim Kraichgau-Raiffeisen-Zentrum in Eppingen, zu dieser Zeit durch die Felder ging und mit den Landwirten sprach, war er guter Dinge, konnte er doch einer Rekordernte im Kraichgau ausgehen: Statt wie in normalen Jahren 18- bis 20.000 Tonnen, hatte er dieses Jahr einen Ertrag von 25.000 Tonnen Mais erwartet. "Wie gegossen" sahen die Felder aus, sagt er.

Dann aber kamen Hitze und Trockenheit, und den Maispflanzen wurden die idealen Wachstumsbedingungen, die von Mai bis Juli geherrscht hatten, zum Verhängnis. Gut entwickelt und hochgewachsen, wie sie inzwischen sind, leiden die Pflanzen unter Hoch Achim stärker, als wenn sie zuvor langsamer gewachsen wären und tiefere Wurzeln ausgebildet hätten. So aber sind an vielen Stängeln sogar zwei Kolben gewachsen und die Blattfläche hat überdurchschnittliche Ausmaße angenommen. Die Folge: Das wenige Wasser wird von der Pflanze jetzt zu schnell aufgenommen und verdunstet. Die Kolben vertrocknen und die Landwirte müssen sich nach und nach von ihren bis dahin exzellenten Gewinnaussichten verabschieden.

Dennoch dürfte die Maisernte nach Ansicht des Raiffeisen-Experten noch leicht über dem Durchschnitt liegen, und die Preise werden wohl bis zur Ernte weiter steigen.

Einen Grund zum Jubeln sieht er für die Landwirte in der Region aber nicht, denn "2012 ist bis jetzt ein bescheidenes Jahr". Zum einen fressen die gestiegenen Betriebskosten, wie etwa der gestiegene Dieselpreis, einen Teil der Gewinne wieder auf. Zum anderen hat der starke "Kahlfrost" - eine Frostperiode ohne schützende Schneeauflage - im Februar deutliche Schäden hinterlassen. Etliche Landwirte waren so schon zu Jahresbeginn gezwungen, zum zweiten Mal auszusäen - mit entsprechend höheren Ausgaben für Saatgut. Die Erträge bei der Getreideernte waren Schleihauf zufolge dagegen lediglich durchschnittlich.

Immerhin blieben die Pflanzenbestände der Landwirte trotz der Wetterkapriolen in diesem Jahr von Schädlingen weitgehend verschont, und, gemessen an den beiden schlechten Jahren 2010 und 2011, wird es vielen Landwirten in diesem Jahr finanziell etwas besser gehen. Aber eigentlich hätte es für die Maisanbauer ja ein Rekordjahr werden sollen - ein Jahr, in dem sie auch etwas für schlechtere Zeiten hätten zurücklegen können. Bis zur Maisernte in der Region werden noch etwa drei Wochen ins Land gehen. In dieser Zeit wird sich sowohl auf den Feldern im Kraichgau als auch auf dem turbulenten Getreidebörsen noch einiges tun. In den vergangenen Tagen sind die weltweiten Ernteprognosen für Mais bereits von 950 auf 850 Millionen Tonnen nach unten korrigiert werden - wöchentlich kommen neue Zahlen. Die Möglichkeit, sich die derzeitigen Preise über spezielle Fix-Verträge auf dem Terminmarkt zu sichern, wird von den Landwirten momentan eifrig genutzt. Und der Ausschussmais, der jetzt schon vertrocknet ist, kann immerhin noch an die Betreiber von Biogasanlagen verkauft werden, die in der Region allerdings keine große Rolle als Abnehmer spielen.