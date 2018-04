Sinsheim. (ham) Das hätte sich Gerald Asamoah nicht träumen lassen, dass er bei seiner Buchvorstellung in Sinsheim auch singen muss. Selbst schuld, könnte man sagen. Schließlich hatte er seinem Autor Peter Großmann anvertraut, dass er Gospelmusik sehr mag. Und so stand plötzlich der Gospelchor Sinsheim auf der Stadthallenbühne, sang ein ghanaisches Volkslied und bat den prominenten Gast anschließend in seine Mitte. Und der sang kräftig mit, als die Gruppe zwei bekannte Gospelsongs anstimmte. "Ich würde ihn sofort als Sänger aufnehmen", meinte Chorleiter Werner Freiberger hinterher.

Ansonsten drehte sich am Montagabend fast alles um Fußball. Zwei Stunden lang boten der ARD-Sportmoderator und der populäre Kicker im Zwiegespräch vor über 300 Zuhörern beste Unterhaltung. Für Gerald Asamoah war es ein Heimspiel. Mit Standing Ovations und Sprechchören wurde der 35-Jährige empfangen. Kein Wunder, denn der Saal war fest in Schalker Hand. Drei-Fan-Clubs darunter die Schalkerfreunde Kraichgau aus Waibstadt, hatten für ein weißblaues Ambiente gesorgt. Und der Gefeierte stand erst einmal sprachlos da mit breitem Grinsen, wie man ihn kennt. Einfach ein sympathischer Bursche.

Dass er auch Humor hat, bewies er gleich bei der Eingangsfrage des Moderators, denn die war schon gemein: "Wie oft warst Du denn eigentlich schon mit Schalke deutscher Meister", fragte Großmann seinen Gesprächspartner. Doch der zeigte sich als schlagfertig: "Wir wollen gar nicht Meister werden. Wir weinen ein bisschen, aber wir feiern trotzdem."

Aber auch Peter Großmann musste einiges aushalten, als VHS-Leiter Siegbert Guschl ihn als ehemaliges Mitglied der Gesangsgruppe "Die Strandjungs" vorstellte, die 1984 in Dieter Thomas Hecks Hitparade mit der deutschen Version des Beach-Boys-Titel "Surfin USA" auftrat. Dazu gab's auch eine akustische Kostprobe.

Kennengelernt hatten sich Großmann und Asamoah vor vier Jahren, als die ARD einen Experten für die WM in Südafrika suchte. Mittlerweile sind die beiden ein eingespieltes Team. Der Sportmoderator fungierte als Stichwortgeber, und aus dem Fußballer sprudelte es nur so heraus.

Thema Herkunft. Gerald Asamoah kam am 3. Oktober 1978 im ghanaischen Mampong zur Welt. Sein Vater verließ als politischer Flüchtling das Land mit Ziel Deutschland. Da war der kleine Gerald gerade mal drei Jahre alt. Die Mutter folgte ihrem Ehemann kurz darauf. Die Großmutter war von da an für die Erziehung zuständig. Mit 12 ging's auch für den Enkel nach Deutschland zu den Eltern.

"Hattest du irgendeine Vorstellung von deiner künftigen Heimat?", fragte Großmann. "Irgendjemand hatte einmal einen Otto-Katalog in unser Dorf mitgebracht. Was wir da sahen, war für uns Deutschland." Die Ankunft im November 1990 wurde erst einmal zum Kälteschock für den Zwölfjährigen. "Im Otto-Katalog sieht man nicht, wie kalt es dort ist."

Gerald Asamoahs Sitznachbar in der deutschen Schule hieß übrigens Fabian Ernst, mit dem er später bei Hannover 96 und bei Schalke 04 zusammenspielen solle. Der Vater hatte mit Fußball wenig am Hut und legte dem Sohn nahe, damit aufzuhören. "Er war sehr streng und hätte am liebsten gesehen, dass ich Arzt werde", erinnert sich Asamoah. Erst viel später konnte er sich damit anfreunden. "Ich wollte es ihm unbedingt beweisen, dass ich es schaffe."

Noch heute brüstet sich Mirko Slomka, Asamoahs erster Trainer damals bei Hannover 96, seinem Schützling deutsche Tugenden beigebracht zu haben. Das scheint aber nicht ganz gelungen zu sein. Denn Pünktlichkeit ist ganz und gar nicht Asamoahs Sache. Er kommt grundsätzlich immer zu spät. Selbst bei der Taufe seiner Zwillinge schaffte er es nicht beizeiten vor Ort zu sein. Sage und schreibe drei Stunden lang ließ er die Gäste warten.

Als Fußballer plagte er sich oft mit Gewichtsproblemen herum. Jupp Heynckes schickte Asamoah als neuer Coach bei Schalke 04 (2003/2004) erst einmal auf die Waage. Ergebnis: vier Kilo zu viel. "Ab sofort bestand meine Nahrung hauptsächlich aus Salat. Und während meine Mannschaftskameraden frei bekamen, musste ich noch laufen. Einmal bin ich in Klamotten in die Sauna gegangen, um schneller abzunehmen."

Und dann hing die Karriere des begabten Kickers plötzlich am seidenen Faden. Beim Zweitligaspiel zwischen Hannover 96 und dem FC St. Pauli hatte der damals 20-Jährige Schweißausbrüche. Nach intensiver Untersuchung wurde ein Herzfehler festgestellt. Ein Arzt riet ihm, mit Fußball aufzuhören, sonst könnte er auf dem Platz sterben. Den Mannschaftsarzt von Hannover 96 ließ das nicht ruhen. Er brachte ihn zu einem Spezialisten nach Washington. Und tatsächlich gab der US-Doktor Entwarnung. Das Risiko eines Herzstilstandes liege bei einem Prozent.

Für Gerald Asamoah bedeutete das grünes Lich. "Dieses Restrisiko wollte ich tragen, um zurück aufs Spielfeld zu kommen." Und er gab sich das Versprechen, etwas von seinem Glück zurückzugeben und herzkranken Kindern zu helfen in Form einer Stiftung.

Auch bei den Fußballvereinen zeigte der Fall Asamoah Wirkung. Seitdem werden die Aktiven auf Herz und Nieren geprüft, und in den Stadien steht ein Defibrillator bereit. Zum Glück für den Schalker Kyriakos Papadopoulos, der auf dem Platz einen Herzstillstand erlitt und gerettet werden konnte.

Ein Traum ging für Gerald Asmoah in Erfüllung, als ihn im Mai 2001 der Anruf des damaligen Bundestrainers Rudi Völler erreichte. "Du bist dabei", sagte der Teamchef. Und so bestritt der Stürmer am 29. Mai in Bremen sein erstes Länderspiel. Beim 2:0 gegen die Slowakei erzielte er sogar das 1:0. "Ich war so nervös vor dem Spiel und habe die ganze Nacht nicht geschlafen." Die Teilname an zwei Weltmeisterschaften folgte.

"Warum hast Du dich nicht für Ghana entschieden", wollte Großmann wissen. "Ich bin in Deutschland so gut aufgenommen worden und habe dem Land so viel zu verdanken. Es war letzten Endes eine Bauchentscheidung."