Eppingen. Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden die Eppinger Ordnungshüter am Donnerstag gegen 13 Uhr gerufen. Eine Spaziergängerin teilte mit, dass in der Eisenbahnstraße, in einem Zufluss der Elsenz, ein kleines Krokodil im Wasser liegen würde. Da der Dame durchaus bewusst war, wie abwegig ihre Wahrnehmung aufgefasst werden könnte, machte sie kurzum mit ihrem Mobiltelefon ein Bild und schickte dieses der Polizei. Auch die Beamten glaubten ihren Augen kaum, worauf eine Streife an die Brücke in der Eisenbahnstraße fuhr. Den beiden Polizisten gelang es, das etwa 50 Zentimeter große Tier mit einer Fangleine aus dem Wasser zu fischen. Erst als das Krokodil sich noch immer nicht bewegt hatte, wurde den erleichterten Ordnungshütern schnell klar, dass es sich um kein lebendiges, sondern um ein Kunststoffkrokodil handelte. Die täuschend echt aussehende Nachbildung (Foto: Polizei) erfreut sich nun eines neuen Zuhauses - dem Polizeirevier. Dort hat sie nach Auskunft der Beamten nicht die schlechtesten Chancen auf den Platz als Maskottchen. Sollte es einen Besitzer geben, so wird dieser gebeten, sich mit der Eppinger Polizei unter Telefon 07262 / 60950 in Verbindung zu setzen.