Neckarbischofsheim. (kel) Die Wahrscheinlichkeit, dass die Polizei die Täter erwischt, die am vergangenen Wochenende den städtischen Bauhof plünderten, beträgt 28 Prozent. Das ist nämlich die Aufklärungsquote bei Einbrüchen in der Stadt. Erfolgreicher sind die Ordnungshüter in Fällen der Körperverletzung: Alle 23 Vorkommnisse, die diesem Deliktsbereich im letzten Jahr zugeordnet wurden, sind aufgeklärt. Der Chef des Sinsheimer Polizeireviers, Erhard Loy, legte jetzt dem Gemeinderat die Kriminalstatistik vor und kam zum Schluss, dass das Städtchen einen "Ort der Glückseligkeit" darstellt, was die Kriminalitätsbelastung angeht. Unter den zehn Kommunen, die das Revier betreut, schneiden nur Reichartshausen und Zuzenhausen besser ab. Dass es beim jüngsten Altstadtfest gleich zwei Schlägereien gab, trübte die Freude des Gemeinderats über das ansonsten erfreuliche Zahlenwerk. Norbert Benz wollte wissen, was man gegen derartige Auswüchse machen könne. Erhard Loy sah weniger die Polizei als vielmehr die Stadt in der Pflicht. Mit einer früheren Sperrzeit könnten beispielsweise Exzesse vermieden werden. "Alkohol ist ein Gewaltkatalysator", erklärte der Revierleiter. Schicke man die Festbesucher früher nach Haus und schließe die Stände, reduziere sich automatisch der Alkoholkonsum - vor allem beim jugendlichen Publikum, das oft erst nach Mitternacht das Festtreiben ansteuere. Denkbar sei auch der Einsatz von Securitykräften, die vom Rathaus angeheuert werden könnten und dann durch die Straße und Gassen patrouillierten. Eine permanente Überwachung des Altstadtfests durch das Polizeirevier mit seiner 67-köpfigen Truppe sei indes nicht machbar, erklärte Loy.