Bad Rappenau-Bonfeld/Biberbach. (rnz) Die Kreisstraße zwischen Biberach und Bonfeld ist derzeit für etwa sechs Wochen gesperrt. Grund für die Sperrung sind Instandhaltungsarbeiten.

So löst sich an der Grundelbachbrücke am Hundesportplatz großflächig der Fahrbahnbelag. "Der komplette Belag muss aus Verkehrssicherheitsgründen abgestrahlt und grundlegend erneuert werden", erklärt der hierfür zuständige Projektleiter Tilo Mauz vom Amt für Straßenwesen.

Zudem wird an der Gemarkungsgrenze zu Bonfeld die stark verwitterte Natursteinmauer, die die Fahrbahn stützt, durch robuste Schotterkörbe mit Muschelkalk ersetzt. "Auch am angrenzenden Grasbach ist die rechteckige Natursteinführung des Wasserlaufs unterhalb der Fahrbahn baufällig, sie wird gegen eine Stahlbeton-Röhre ausgetauscht", erläutert Martin Sadlowski, der dieses Bauprojekt leitet.

Um die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu beeinträchtigen, finden die Bauarbeiten in den Sommerferien statt. Ortsunkundigen empfiehlt das Amt für Straßenwesen, diesen Bereich weiträumig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Buslinien 683 und 685 können in dieser Zeit die Haltestelle Bonfelder Straße nicht bedienen, die Fahrplanänderungen werden ausgehängt.

Die Stadt Heilbronn investiert für beide Baumaßnahmen rund 150.000 Euro. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis voraussichtlich 13. September.