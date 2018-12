Kraichtal. (end/dpa/pol) Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße L 554 bei Kraichtal im Landkreis Karlsruhe kam am Donnerstagnachmittag ein 18-jähriger Autofahrer ums Leben. Ein weiterer Autofahrer wurde lebensgefährlich verletzt.

Der 18-jährige Fahrer eines blauen Honda Civic war gegen 15.35 Uhr auf der L 554 in Richtung Gochsheim unterwegs. Vermutlich weil er zu schnell fuhr geriet der Civic nach rechts in den Grünstreifen, übersteuerte, drehte sich in den Gegenverkehr und kollidierte dort

mit hoher Geschwindigkeit mit dem entgegenkommenden Opel Corsa eines 50-jährigen Mannes aus Ubstadt-Weiher. Zuvor hatte sich der Honda an einer Böschung überschlagen, bevor er mit dem Opel zusammen stieß.

Der Honda blieb völlig zertrümmert auf dem Dach liegen. Der eingeklemmte 18-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 50-jährige Opel-Fahrer kam mit schweren Verletzungen in die Rechberg-Klinik nach Bretten. Die Landstraße war bis 18 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Neben der Feuerwehr kamen auch Seelsorger an die Unglücksstelle.

Der Artikel wurde am 23. Dezember um 21 Uhr aktualisiert.