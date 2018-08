Sulzfeld. (db) Geschäftsführerin Kerstin Bauer vom Kraichgau-Stromberg-Tourismus gab auf der zurückliegenden Ratssitzung einen Überblick über Aktivitäten und weitere Zielsetzung des Tourismusverbands. Wie bereits berichtet ist der Tourismus in der Urlaubsregion Kraichgau-Stromberg weiter im Aufwärtstrend, die Übernachtungszahlen stiegen auf eine Million (2014), was einem Plus von 5,3 Prozent entspricht. Erfasst wurden in der Statistik allerdings nur 170 gewerbliche Betriebe mit mehr als zehn Betten. Kleinbetriebe und private Einzelvermieter blieben in der Aufzeichnung aus Datenschutzgründen erst einmal außen vor.

Den Hauptanteil der Besucher stellen die Tagestouristen, deren Zahl für das Jahr 2014. Ein wirtschaftliches Potenzial für die Region, denn jeder Tagestourist gab in der Vergangenheit durchschnittlich 27,50 Euro pro Tag aus. Positiv wirkt sich die Buchbarkeit per Internet aus, die es inzwischen bei 22 Übernachtungsbetrieben gibt. Dies brachte im vergangenen Jahr 1021 Gäste. Ein Schwerpunkt ist die Zusammenarbeit N-BW Rad und Wandern. Mit der Verlängerung der Badischen Weinstraße in den Kraichgau eine neue Attraktion hinzu.

Neu ist ein Wohnmobilstellplatzführer. Ein Weinerlebnisführer soll für Nordbaden nach den Ausführungen der Geschäftsführerin hinzukommen. Nach wie vor hat der regionale Verband zwei Zielgruppen besonders im Blick: Paare über 50 Jahre und Familien mit Kindern. Zunächst soll das Profil des Tourismusvereins durch ein neues Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit geschärft werden. Werben möchte man verstärkt in den angrenzenden Metropolen mit Faltblättern für die Kraichgau-Stromberg-Region. Weiter sollen die Wanderwege ausgebaut werden. Tafeln an Parkplätzen werden künftig mindestens drei Wanderwege mit unterschiedlicher Länge ausweisen und die Gastronomie mit einbeziehen. Veranstaltungen rund ums Rad sollen ebenso den Radtourismus intensivieren.