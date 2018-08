Sinsheim. (bju) Die tausendmal gehörten Klassiker der drei Ausnahmebands der Musikgeschichte klangen mit den dafür ungewöhnlichen orchestralen Instrumenten und mit teilweise eigenen Arrangements erfrischend lebendig: Im Musiksaal des Wilhelmi-Gymnasiums gaben die Städtischen Musikschulen von Sinsheim und Fulda ein Konzert, das am Ende auch mögliche Skeptiker unter den Beatles-, Abba- und Queen-Fans im Publikum restlos überzeugt hatte.

"Die Stücke sollen gut ins Ohr gehen", versprach Musikschulleiter Detlef Krispien bei der Eröffnung des Projektkonzerts.

Die zwei Querflötenensembles, "Top oft the flute" aus Fulda und "Con flauto" aus dem Kraichgau harmonierten prächtig und beschwingt unter der Leitung von Stephanie Vautz und Anke Palmer. "Mamma Mia", "I have a dream" oder "Money, money, money" besaßen einen ganz eigenen Charme, ohne fremd zu klingen und zeigten, wie vielseitig und anspruchsvoll das Flötenspiel sein kann.

"Yesterday" mit dem Saxofon-Quartett "Forty Fingers" klang besonders experimentierfreudig, konnte aber genauso bei der Intonation überzeugen wie die "Beatles-Suite" vom Celloensemble. Neben "Help" oder "Let it be" gab es auch unbekanntere Musikperlen der Pilzköpfe wie "Because" und "Martha, my dear" zu hören. Neben der Klavierbegleitung sorgte das Schlagzeug für den kraftvollen Rhythmus bei den Kompositionen. "Best of Queen" bildete dann den Mittelteil des Konzerts, der nochmals die Spielfreude und die hohe musikalische Qualität der Ensembles bewies.

Höhepunkt war "Bohemian Rhapsody", bei dem die Cellisten unter der Leitung von Andreas Schuler eine hören- und sehenswerte Performance präsentierten, die mit entsprechend lang anhaltendem Beifall honoriert wurde. Absolut gerechtfertigt, auch weil der Leiter des Ensembles das Arrangement selbst geschrieben hatte.

Von der Großbildleinwand blickten die Konterfeis der Musikerlegenden in vielen verschiedenen historischen Aufnahmen herab und sorgten somit auch für eine optische Zeitreise. Gewürzt wurde dies noch durch ergänzende Informationen zur Geschichte der drei Erfolgsbands. "Thank you für the music" war dann auch das passende Schlusslied, bei dem der Dank vor allem an die Musiker aus Fulda und Sinsheim ging, die gerne weitere Projektkonzerte dieser Art präsentieren dürfen, wie man der Zugabe und dem Beifall entnehmen konnte.