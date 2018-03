Eschelbronn/Neidenstein/Zuzenhausen. (rw) Die Gemeinden Eschelbronn, Neidenstein, Zuzenhausen, Meckesheim, Bammental, Mauer und Wiesenbach kooperieren seit einigen Jahren bei der Vergabe der Konzessionsverträge für die lokale Gasversorgung. Die Zusammenarbeit der Gemeinden in dieser Frage hat sich in der Vergangenheit bewährt, wie Eschelbronns Bürgermeister Marco Siesing in der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärte. Nun laufen die jeweiligen Wegenutzungsverträge für den Betrieb der Gasverteilernetze in den Gemeinden zum 30. September 2018 aus und eine Neuvergabe ist erforderlich.

Dies ist insbesondere für kleinere Kommunen stets eine große Herausforderung und ist auch mit hohem personellen Aufwand verbunden. Das gemeinsame Vorgehen der Kommunen ermöglicht ein effizientes Verfahrens und verteilt die Kosten auf mehrere Schultern, so Marco Siesing.

Daher haben sich die Bürgermeister der Gemeinden bereits in einem Lenkungskreis getroffen und dabei die zentrale Organisation des Verfahrens der Gemeindeverwaltung Mauer übertragen. Die Auswahlkriterien, die Auswahl des Konzessionsnehmers selbst und alle weiteren inhaltlichen Entscheidungen sind aber weiterhin Sache der einzelnen Kommunen.

In einem nächsten Schritt sollen nun in einem Katalog die Kriterien für die Gasbelieferung festgelegt werden. Dazu wurde vom Landesumweltministerium ein Musterkriterienkatalog als Orientierungshilfe für die Konzessionsvergabe heraus gegeben, der allerdings für die Gemeinden bei der Auswahl der Bewerberkriterien sehr enge Maßstäbe ansetzt und deren Entscheidungsspielraum ziemlich einschränkt. Eine externe Beratung von einer Fachfirma ist nach Ansicht des Lenkungskreises in diesem Fall nicht notwendig.

Beim Stromkonzessionsverfahren hatte man noch auf die Unterstützung durch eine Beratungsfirma zurückgegriffen. Erst nach Eingang und Auswertung der Angebote soll gegebenenfalls eine externe Beratung hinzugezogen werden.

Der Ablauf des Konzessionsvertrages wurde 2016 im Bundesanzeiger bekannt gegeben, worauf vier Versorger ihr Interesse an einer Belieferung und Abgabe eines Angebots geäußert haben. Der Gemeinderat beauftragte nun die Verwaltung, innerhalb der Lenkungsgruppe einen entsprechenden Kriterienkatalog aufzustellen.