Bad Rappenau. (end) Der gordische Knoten scheint geplatzt, jetzt soll es doch noch kommen: Die Rede ist vom vielfach vermissten Kurhotel. Dem Gemeinderat werden nach RNZ-Informationen am heutigen Donnerstagabend in nicht öffentlicher Präsentation die Pläne des Millionenprojekts vorgestellt. Federführend bei der Planung ist das Büro Kruck & Partner. Das Heilbronner Planungsbüro hat sich in der Kurstadt bereits mit der Planung und dem Bau des Stadtkarree einen Namen gemacht - beim Wettbewerb um die Realisierung der Schlossarkaden kam das Büro aber nicht zum Zuge. Das geplante Kurhotel in der Salinenstraße soll eine direkte Anbindung ans Rappsodie erhalten. Für das Kurhotel soll bereits ein Investor sein Interesse bekundet haben. Foto: Endres