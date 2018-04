Von Brigitte Fritz-Kador

Wie schmeckt Heimat? Eine Klasse des Kolping-Bildungswerks mit jungen unbegleiteten Flüchtlingen weiß es. Sie haben gemeinsam, über Sprachen- und Religionsgrenzen hinweg, ein Kochbuch erarbeitet. Und das, obwohl in ihrer Heimat Kochen eigentlich Frauensache ist. Nadine König und Diethelm Wonner vom Kolpingbildungswerk haben sie dabei begleitet, und zwar in der Versuchsküche von Unilever, zusammen mit professionellen Köchen. Eine Woche standen sie zur Verfügung.

Wenn es am letzten Tag zu einem feinen Lammgericht mit Linsen auch Reis mit echtem Safran gibt, weiß man das zu schätzen. Immer drei bis vier Gerichte wurden gekocht, schön angerichtet und dann gemeinsam in beachtlicher Geschwindigkeit und mit größtem Appetit gegessen. Zuvor aber noch fotografiert, denn am Ende wird es ein Kochbuch geben: "Kochen gegen Heimweh!"

Wenn so viele junge Männer beieinander sind, erwartet man einen gewissen Lärmpegel. Nichts davon. Sie agieren leise, gehen rücksichtsvoll und höflich miteinander um. Man merkt, wie sie ihr gemeinsames Tun verbindet.

S. (Namensänderung aus Gründen des Datenschutzes) wird bald 18 Jahre alt. Er kam mit seiner Familie aus Afghanistan. Zur seiner Großfamilie dort gehören auch zwei Onkel, deren Familien mit 17 Kindern. M. ist schon älter, er kommt aus Syrien und ist mit dabei, weil er kochen kann. Zwei Sätze später, nachdem man ihn angesprochen hat, zeigt er auf dem Smartphone zwei Fotos. Das eine, wie er in Syrien stolz vor seinem Restaurant steht, das andere, was die Bomben davon übrig gelassen haben. Die weiteren Fotos zeigen sein Können, das er hier immer mal wieder beweisen kann: Buffetaufbauten wie in einem Speisesaal eines Luxusdampfers, Radieschen, zu Kunstwerken geschnitzt, Tellergerichte, arrangiert als Stillleben.

Die meisten jungen Männer haben einen gewissen Bildungsstandard, manche waren auch nur in der Koranschule. Die Verständigungssprache ist vorwiegend Deutsch. Dem einen oder anderen könnte es gelingen, über deutsche Schulen einen Abschluss zu bekommen, beispielsweise in der Johann-Jakob-Widmann-Schule oder in der Maybachschule, die spezielle Förderklassen haben. Einer wird die Neckarsulmer Christian-Schmidt-Schule besuchen. Warum hier? Weil er da niemanden kennt und ihn somit keine Kumpels vom Lernen abgehalten können.

Wieder ein anderer könnte sofort mit der Ausbildung in den Theaterwerkstätten in Heilbronn beginnen. Nach einem Praktikum dort will man ihn behalten. Doch auch hier grätscht die Bürokratie dazwischen. Jene, die in einer Wohngruppe wohnen, sind im Vorteil. Hier herrscht ein besseres Lernklima.

In der Küche hantieren die jungen Männer nach einer Woche schon professionell mit den Gerätschaften und der hochmodernen Ausstattung. Diethelm Wonner sagt von den jungen Männern, die er teilweise schon über Monate begleitet: "Sie sind herzlich, höflich, zuvorkommend, engagiert und leistungsbereit. Einfach nett, humorvoll und wissbegierig." Und sie haben Dinge erlebt, die man weder in ihrem noch in sonst einem Alter erleben möchte. In dieser Woche, beim gemeinsamen Kochen und Essen, so scheint es, konnten sie es vergessen.

Info: Das durchgängig bebilderte Kochbuch "Kochen gegen Heimweh" ist ab dem 1. August gegen eine Spende im Sekretariat des Kolping Bildungszentrums Heilbronn in der Bahnhofstraße erhältlich. Die Rezepte sind professionell aufbereitet und leicht nachkochbar.