Sinsheim. (mw) Die Entscheidung fiel klar aus. Die Ratsrunde beschloss (bei einer Enthaltung) in Sachen Abschaffung der unechten Teilortswahl die Bürger entscheiden zu lassen. Die eindeutig und nur mit Ja oder Nein zu beantwortende Frage lautet: "Soll die unechte Teilortswahl ab der nächsten Gemeinderatswahl (voraussichtlich 2019) abgeschafft werden?"

Das Votum der Räte lag deutlich über dem Quorum (26 Stimmen), das die Gemeindeordnung vorsieht. Nach gesetzlichen Vorgaben hat ein Bürgerentscheid die Wirkung eines endgültigen Gemeinderatsbeschlusses, wenn die Mehrheit der gültigen Stimmen dafür abgegeben wurde und die Mehrheit mindestens 25 Prozent (Quorum: 6750 Stimmen) der stimmberechtigten Sinsheimer (27.000) beträgt. Die Verwaltung ist sicher, dass das Quorum erreicht wird, weil 2014 das Mindestwahlalter im neuen Kommunalwahlrecht auf 16 Jahre gesenkt wurde. Zwei Neinstimmen wurden beim Termin des Bürgerentscheids gezählt. Der soll zusammen mit Europawahlen, Kreistags- und Kommunalwahlen am 25. Mai 2014 stattfinden.

"Viele Argumente" seien ausgetauscht worden, so OB Jörg Albrecht, seit der Ratssitzung vom 14. Mai, als der Antrag von SPD, Grünen und der Gruppierung Aktiv für Sinsheim eingebracht worden war. CDU-Rat Richard Spranz erinnerte daran, dass das Thema "alle fünf Jahre" diskutiert wurde. Die SPD-Kritik am komplizierten Wahlsystem bewertet er als berechtigt, stellte dem entgegen, dass in einer Flächengemeinde wie Sinsheim "die nur an manchen Stellen zusammenwächst", mit der Abschaffung des in 40 Jahren bewährten Wahlsystem die Gefahr bestehe, dass "nicht mehr alle Teilorte mit Sitz und Stimme im Gremium vertreten sind". Die Bürger in Östringen, so Spranz, hätten kürzlich für eine Beibehaltung der Teilortswahl votiert.

"Wir sind seit 40 Jahren eine einheitliche Stadt", hob Harald Gmelin (FW) hervor, wozu das Wahlsystem beigetragen habe. Es garantiere, dass jeder Stadtteil im Kommunalparlament mit Gewählten vertreten ist. Die Fraktion stehe zu einem Bürgerentscheid.

Problematisch sei allerdings der Termin, weil gleich mehrere Wahlen zusammenfallen. Gmelin hielt den Bürgerentscheid noch zur Bundstagswahl im September für machbar. Michael Czink (SPD) hob hervor, dass es um eine "Verbesserung des komplizierten Wahlsystems" gehe. Damit könne die horrende Zahl von ungültigen Wahlscheinen verhindert werden. Die Ortschaftsverfassung werde weiter Bestand haben. Ortschaftsräte würden durchs neue Wahlsystem gestärkt.

Für Alexander Hertel (Aktiv für Sinsheim) ist das Ziel des Antrags eine "Veränderung". Das sollte auch in der Frage des Bürgerentscheids klar formuliert sein. Wenn man die Vertretung der Stadtteile im Gemeinderat durch ein neues Wahlrecht in Gefahr sehe, seien gleiche Bedenken am Kernstadtausschuss angebracht. Ins Gremium seien einige Räte gewählt worden, die nicht in der Kernstadt wohnen.