Sinsheim-Steinsfurt. (ri) Die Steinsfurter Kirchengemeinden - die evangelische, die katholische und die Christliche Gemeinschaft - haben in der Dorfgemeinschaft und im dörflichen Alltag trotz des Rückgangs der kirchlichen Präsenz im öffentlichen Leben nach wie vor eine unübersehbare Bedeutung. Dies wurde bei der vom CDU-Ortsverband anlässlich des Besuchs des Bundestagsabgeordneten Dr. Stephan Harbarth MdB initiierten Themennachmittag unter dem Motto "Kirche in unserem Dorf - Kirche in der Gesellschaft" deutlich.

Pfarrer Joachim Heußer (evangelische Kirchengemeinde), Diakon Lothar Schindler (Dühren) und Jochen Barth (katholische Kirchengemeinde) und Pastor Benjamin Hockenberger (Christliche Gemeinschaft Steinsfurt) führten den CDU-Politiker durch ihre Gotteshäuser und stellten ihre Gemeindeaktivitäten vor. Die regelmäßigen Angebote in der Seelsorge sowie in der Alten-, Jugend- und Kinderarbeit würden von vielen Menschen gerne genutzt.

Die Kindergärten - der katholische Kindergarten St. Felicitas und der evangelische Kindergarten - entlasteten die Stadt bei der Kinderbetreuung und vorschulischen Erziehung. Hinzu kämen das kulturelle Engagement der Kirchenchöre und kirchlichen Musikgruppen. Zahlreiche öffentliche Veranstaltungen wie die kirchlichen Gemeindefeste stellten eine Bereicherungen des dörflichen Veranstaltungskalenders dar. Diesen Aktivitäten zollten Ortsvorsteherin Ursula Brenner und Ortschaftsrat Erwin Frank besondere Anerkennung. MdB Dr. Harbarth zeigte sich von der Vielfalt beeindruckt und dankte den Kirchengemeinden für das auch gesellschaftlich sehr bedeutungsvolle Engagement. Das Gemeindezentrum der Christlichen Gemeinschaft Steinsfurt (CG) ist durch den Um- und Erweiterungsbau des ehemaligen Kleintierzüchterheims in der Dickwaldstraße entstanden. Die CG habe sich, so Pastor Benjamin Hockenberger, aus einer "Stubenversammlung" von Steinsfurter Christen als evangelische Freikirche entwickelt. Sie zähle 90 Mitglieder aus der Region zwischen Mauer und Bad Rappenau. Die CG fühle sich im Dorf gut integriert und akzeptiert.

Pfarrer Joachim Heußer (Rohrbach), der die 1200 Protestanten zählenden Steinsfurter Kirchengemeinde von Rohrbach aus mitbetreut, erinnerte an das 75-jährige Bestehen des Gotteshauses im vergangenen Jahr. Die Nachbarschaft der Kirche zum Kindergarten (erbaut 1884) sei auch Symbol des diakonischen Auftrags der Kirche. Leider verfüge die Steinsfurter Kirchengemeinde nicht über ein eigenes Gemeindezentrum.

Die katholische Kirche an der Steinsfurter Straße, die 1803/1804 erbaut wurde, sei, wie Diakon Schindler und Jochen Barth vom Seelsorgeteam erläuterten, um die Jahrtausendwende einer gründlichen Außen- und Innenrenovation mit Orgelrestauration unterzogen worden. Der Umbau des ehemaligen Kindergartens zum Gemeindezentrum habe dem gemeindlichen Leben einen wichtigen Impuls gegeben. Seit 1987 werde die Gemeinde mit rund 1100 Katholiken von Sinsheim aus betreut. Seit 1995 bestehe im ehemaligen Pfarrhaus eine Schwesterngemeinschaft mit Nonnen des Ordens vom Göttlichen Erlöser, auf die die Gemeinde besonders stolz sei.