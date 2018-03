Kirchardt. (ruh) Die verhältnismäßig gute Finanzsituation der vergangenen beiden Jahre ermöglicht es der Gemeinde, im nächsten Haushaltsjahr wieder in die Verbesserung der teilweise maroden Infrastruktur in Kirchardt zu investieren. Geplant sind dabei die Erneuerung von Schillerstraße, Hebelstraße, Uhlandstraße und Goethestraße.

Die Gesamtmaßnahme mit einem Kostenumfang von rund 500 000 Euro sieht laut Planung von Ingenieur Manfred Michel einen Komplettausbau vor, da die Straßen, die in den 60er Jahren gebaut wurden, nicht mehr zu sanieren sind. "Der Zustand der Straßen ist denkbar schlecht. Die Straßen bestehen aus einem Flickenteppich, der von Schlaglöchern abgelöst wird", beschreibt Michel die momentane Situation.

Er begründete den Zustand der Straßen damit, dass man sich in den 60er Jahren, als die Straßen gebaut wurden, noch kein Bild vom Verkehrsaufkommen und dem derzeitigen Gewicht der Fahrzeuge machen konnte. Da in der Vergangenheit bei Straßensanierungen in Kirchardt Schadstoffe im Untergrund gefunden wurden, sollen auch bei diesen Sanierungsmaßnahmen Bodenuntersuchungen durchgeführt werden. Durch diese Maßnahmen würde die Gemeinde auch aus dem Sanierungsstau herauskommen.

Da es sich bei den fünf Straßen um Gemeindestraßen handelt, besteht die Möglichkeit, 30 bis 35 Prozent der Baukosten als Zuschüsse über den Ausgleichsstock zu erhalten, sofern die Straßen räumlich zusammenhängend sind.

Parallel zu diesen Sanierungen der Straßen soll noch in diesem Jahr das komplette Kanalnetz in Kirchardt gereinigt werden und der Teil westlich der L 110 in der Berwanger Straße, Hauptstraße und der Grombacher Straße mit einer Kamera befahren werden. Sollten dabei Beschädigungen des Kanals festgestellt werden, sollen die beschädigten Abschnitte im Haushaltsjahr 2014 saniert werden. Die Kanalsanierungsmaßnahmen würden rund 100 000 Euro an Kosten verursachen. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, Michel mit der Planung der benannten Bereiche bis zur Haushaltsberatung zu beauftragen. Die Maßnahmen sollen im Frühjahr 2014 ausgeschrieben werden und im zweiten Halbjahr 2014 beginnen.