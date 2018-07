Kirchardt. (isi) Das Industriegebiet "Wimpfener Grund" wird in östlicher Richtung erweitert. Der Gemeinderat hat jetzt einstimmig dem Vorentwurf zugestimmt. Vorher hatte Andreas Braun vom Ingenieurbüro aus Eberstadt die Pläne für die Ausweisung von weiteren 6,25 Hektar als Standort für Industrie und Gewerbe vorgestellt. Parallel dazu muss die seitherige "Weißfläche ohne regionalplanerischen Eintrag" im Flächennutzungsplan angepasst werden.

"Wir haben Anfragen von ortsansässigen Firmen auf Erweiterung und von ortsfremden Betrieben nach Flächen", so Bürgermeister Gerd Kreiter. Darunter sind zwei Firmen, deren Betriebsgelände sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Erweiterungsflächen befinden. Die Gemeinde will den Betrieben die gewünschten Möglichkeiten bieten, um die Firmen im Ort zu halten und Arbeitsplätze zu erhalten oder auch neue Arbeitsplätze zu erhalten.

Das ausgewiesene Gebiet liegt am südöstlichen Ortsrand von Kirchardt hinter dem jetzigen Industrie- und Gewerbegebiet. Seither wurden die Flächen landwirtschaftlich genutzt. "Es handelt sich um gute landwirtschaftliche Böden. Doch in Kirchardt gibt es überall gute landwirtschaftliche Böden, wir haben hier keine weniger guten Böden", so der Planer. Entlang des Haftenweges am Haftenwald bleibt ein breiter Grünstreifen als Abgrenzung zum Wald. Rund 1,5 Hektar wird diese öffentlichen Grünfläche betragen, dort können ein Regenüberlaufbecken sowie die notwendigen Retentionsflächen realisiert werden.

Erschlossen wird das neue Gebiet über eine rund 200 Meter lange Fortsetzung der bestehenden Wankelstraße, die dann am Ende eine Wendeplatte mit einem Durchmesser von 25 Metern erhalten soll. Diese 6,5 Meter breite Straße, die Straßenbegleitende Längsparkstreifen und einen Gehweg erhalten soll, trennt die beiden Straßenseiten nicht nur räumlich, sondern auch rechtlich: Denn die südliche Seite wird mit ihren 1,8 Hektar zum Gewerbegebiet, die nördliche wird mit 2,2 Hektar als Industriegebiet ausgewiesen.

Im Gewerbegebiet sind unter anderem keine Vergnügungsstätten und keine Tankstellen zugelassen, man wolle in der Nähe des Waldes als Erholungsgebiet keine solchen Geschäfte. Im gesamten Erweiterungsgebiet - wie auch im übrigen Industriegebiet - darf sich kein Einzelhandel ansiedeln, das ist im Planwerk ausdrücklich so festgeschrieben. Fassaden mit leuchtenden oder reflektierenden Farben oder Materialien sind nicht erlaubt. Rechtlich neu ist, dass man einen Gewerbeflächen-Bedarfsnachweis führen muss, ob die Erweiterung des bestehenden Industriegebiet nötig ist.

Da man im nördlichen Bereich eine konkrete Anfrage eines Anrainers auf Erweiterung habe und auch im südlichen Gebiet ein angrenzende Firma ihren Bedarf auf Erweiterung angekündigt hat, sei der Beweis erbracht, so der Planer. An sich gebe es nur noch wenige frei verfügbare Flächen - nur für 0,8 Hektar gibt es bisher Anfragen, aber noch nichts konkretes. "Es ist bereits absehbar, dass nicht für alle Anfragen Flächen zur Verfügung gestellt werden können", so der Planer.