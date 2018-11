Kirchardt. (end) Die Aufarbeitung des brutalen Raubüberfalls auf eine allein lebende Frau in Kirchardt am 4. Oktober 2012 geht in die nächste Runde. Vor dem Heilbronner Schwurgericht haben sich ab nächsten Freitag (21. Februar) zwei Mittäter zu verantworten, die bei dem Überfall beteiligt gewesen sein sollen.

Mit dem Prozess wird ein Schlussstrich unter eines der spektakulärsten Verbrechen der letzten Jahre gezogen, wobei die äußerst brutale Tat im gesamten Kraichgau für Entsetzen gesorgt hatte. In einem ersten Verfahren gegen den türkischstämmigen Haupttäter wurde bereits vor dem Landgericht Heilbronn verhandelt. Die damals zuständige Dritte Schwurgerichtskammer verurteilte den 23-Jährigen wegen versuchten Mordes jeweils in Tateinheit mit schwerem Raub und mit schwerer räuberischer Erpressung und mit gefährlicher Körperverletzung zu der Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten. Ferner wurde seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Die beiden jetzt Angeklagten waren auf der Flucht bzw. konnten erst nach den Aussagen des Hauptangeklagten gefasst werden.

Vor Gericht haben sich zwei 24 und 26-Jährige zu verantworten. Dem 24-jährigen Angeklagten M. wird in der Anklageschrift gemeinschaftlicher versuchter Mord, versuchter Raub mit Todesfolge, gemeinschaftliche besonders schwere räuberische Erpressung, gemeinschaftlicher besonders schwerer Raub und gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Dem Angeklagten 26-Jährigen B. wird ein gemeinschaftlicher Wohnungseinbruchsdiebstahl zur Last gelegt.

Zur Erinnerung: Wie ausführlich berichtet war am späten Abend des 4. Oktober 2012 eine damals 59-jährige Frau von zwei Männern überfallen, angeschossen und schwer verletzt worden. Der brutale Überfall ereignete sich auf das abseits und völlig allein gelegene Einfamilienhaus in der Daimlerstraße zwischen Schreinerei Hochadel und dem Gartenbaubetrieb Kumpf. Die beiden Männer klingelten gegen 22.40 Uhr an der Haustür der Frau. Noch bevor sie öffnen konnte, schlugen die Männer das Drahtglas der Haustüre ein und drangen so in die Wohnung vor. Dort bedrohten sie die Frau mit einer Kurzwaffe, eventuell einer Pistole und forderten Schmuck sowie Bargeld. Dabei wurde die 59-Jährige von einem der Täter am Boden durch die Glasscherben der Haustüre gezogen, wodurch sie eine starke Schnittwunde erlitt. Einer der Männer durchsuchte das Haus, während der zweite die Frau bedrohte.

Immer wieder wurde sie aufgefordert zu sagen, wo sich Schmuck und Geld befinden. Aus der Waffe wurde auch auf sie geschossen. Wie die Überfallene der Polizei später erzählte, stellte sie sich tot, woraufhin die Unbekannten das Haus mit einer Schmuckschatulle und einem Geldbeutel verließen. Die sofort eingeleitete Großfahndung in und rund um Kirchardt war ergebnislos geblieben.

Insgesamt sind sieben Verhandlungstage vorgesehen. Das Urteil wird am 8. Mai erwartet.