Kirchardt. (isi) Die Festhalle beschäftigt den Gemeinderat schon seit einiger Zeit. Jetzt hat er über die Ausbesserungsarbeiten am Dach im Bereich des Foyers entschieden. Außerdem wurden in der Sitzung am Montag die Pläne für den Anbau eines Gerätelagers vorgestellt.

Die Festhalle ist im Jahr 1991 gebaut worden, im Jahr 1994 folgte die Sporthalle. Der Zahn der Zeit nagt am Flachdach. Gerade im Übergang von Festhalle zum Foyer läuft Regenwasser hinein, bei stärkeren Regengüssen läuft das Wasser sogar bis innen durch.

Bisher war es nicht möglich, genau zu erkennen, an welcher Stelle das Dach undicht ist, so Baumamtsleiter Michael Baumgartner. Alles in allem werden die Maßnahmen jetzt etwas umfangreicher als zunächst angenommen. Beispielsweise müssen auch die Ränder des Dachaufbaus neu geschlossen werden. Insgesamt müssen etwa 550 Quadratmeter abgedichtet werden. Auch im Bereich der Oberlichter gehe man davon aus, dass der Belag erneuert werden muss. Statt 25 000 Euro werden nun 35 000 Euro benötigt. Für diese Summe übernimmt eine ortsansässige Firma die Ausführung der Arbeiten.

Der Gemeinderat stimmte den Plänen sowie der überplanmäßigen Mehrausgabe von 10 000 Euro einstimmig zu. "Wir können uns ärgern, aber wir müssen unser Dach wieder dicht bekommen", so Bürgermeister Gerd Kreiter auf einen Hinweis von Gemeinderat Jürgen Czemmel, dass der Bauleiter seinerzeit das nicht korrekt verlegte Dach hätte bemerken müssen.

An der Giebelseite soll ein rund 60 Quadratmeter großer Anbau an die Festhalle entstehen. Nötig geworden ist dieser, weil bei einer Überprüfung des Brandschutzes im vergangenen Jahr bemerkt wurde, dass Fluchtwege mit Stühlen, Tischen und Tischtennisplatten zugestellt sind. Jetzt soll an der westlichen Außenwand ein Flachdachanbau mit gemauerten Wänden und einem Außenmaß von elf mal 6,50 Metern Abhilfe schaffen. Das Tor zwischen Festhalle und dem Anbau wird an die übrige Holzverkleidung des Innenraums angepasst, sodass der Zugang optisch nicht weiter ins Auge fallen wird. Außen soll auf Anregung aus den Reihen des Gemeinderats ein Sicherheitstor für den nötigen Einbruchschutz sorgen. Der Anbau wird nicht beheizt werden, da er nur als Lager dient.

Einstimmig sprach sich das Gremium dafür aus, das Baugesuch auf den Weg zu bringen und die Arbeiten beschränkt auszuschreiben. "Wir sind froh, wenn der Anbau bald steht und die Fluchtwege wieder frei sind", so Bürgermeister Gerd Kreiter.