Kirchardt. (isi) Um eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage in der nunmehr geschlossenen Erddeponie und auf den Lärmschutzwall entlang der Autobahn zu realisieren, ist ein Bebauungsplan notwendig. Als ersten Verfahrensschritt hat der Gemeinderat jetzt einen Aufstellungsbeschluss für die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens unter dem Namen "Sondergebiet Freiflächenfotovoltaikanlage Erddeponie und Lärmschutzwall Kirchardt" bei zwei Gegenstimmen gefasst. Danach können nun weitere Planungen veranlasst werden.

Bürgermeister Rudi Kübler geht davon aus, dass die Fotovoltaik-Anlage im Sommer 2015 in Betrieb gehen kann, wenn sich bei den Planungen und bei der Umsetzung keine Hindernisse auftun. Der Gemeinderat hat sich als Partner für die Bürgerenergiegenossenschaft Heilbronn-Franken (Energeno) entschieden, die schon mit einigen Kommunen im Umkreis in Sachen Fotovoltaik zusammen arbeitet. Das die künftigen Betreiber so schnell wie möglich Strom einspeisen wollen, habe seine Gründe in der rückläufigen Entwicklung der Einspeisevergütungen, so Kübler. Wie berichtet war die Kapazität der Erddeponie weitgehend erschöpft, deshalb ist sie geschlossen worden.

Derzeit wird die Oberfläche der Erddeponie modelliert und eine so genannte Rekultivierungsschicht aufgebracht. Nicht verwertbaren Erdaushub können die Kirchardter künftig gegen Gebühr beispielsweise auf der Erddeponie Heuchelberg abliefern. Der Häckselplatz auf der Erddeponie Kirchardt bleibt zunächst noch - wie bisher samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.