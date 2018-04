Sinsheim-Dühren. (tk) Die Ecke am Ortseingang mit dem altehrwürdigen Gewannamen "Kelterwiesen" ist - genau genommen war - einer der letzten unbebauten innerörtlichen Flecken. Seit dem Brand eines dortigen Kinderspiel-Parks im Frühsommer 2010 tat sich in der "Kelterwiesen", zumindest visuell, wenig. Jetzt ist wieder Leben eingekehrt: Auf dem unbebaut erstaunlich weitläufigen Areal mit insgesamt rund 35 Ar Fläche sollen Wohnhäuser entstehen.

Nach dem "Funnyland"-Brand erwies es sich als glücklicher Zufall, dass die Zuzenhäuser Reinhard-Bau nicht nur im Besitz dieser Immobilie, sondern auch zahlreicher anderer Häuser und Grundstücke im Gebiet sowie einer beim Brand unbeschädigten Tennishalle war, welche abgebaut und veräußert wurde und in Meckesheim als Gewerbehalle ein neues Dasein erhielt, wie Hans-Joachim und Sohn Bastian Reinhard, zwei der drei Unternehmenschefs, schildern. Durch Autobahnnähe, Bushaltestelle und einen Grüngürtel, der die Lage von der viel befahrenen Ortsdurchfahrt abgrenzt, war nun "ein idealer Wohnstandort" gegeben", so der Bauingenieur. Die Pläne aus eigenem Haus liegen vor und zeigen, was in naher Zukunft dort geschehen könnte - mit der Einteilung in sieben Grundstücke.

Der Bau zweier Dreifamilienhäuser in erster Reihe sei unter trockenen Tüchern, eines bleibe als Mietobjekt Firmenbesitz. Der Rohbau werde in rund acht Wochen dem geschützt liegenden Gebiet ein erstes Gesicht geben. Die Grundstücke sollen terrassiert angelegt werden, erschlossen durch Stichstraßen mit Stellplätzen und Wendehammer und böten sich, wie Hans-Joachim Reinhard schildert, für den Bau von Ein- bis Zwei- oder auch Dreifamilienhäuser an. Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 388 und 545 Quadratmetern.