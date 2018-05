Diesen Schilderwald am Kreisverkehr beim Ortseingang würden Lkw von Pakufol wohl nicht passieren, denn die Autobahn kann über die Zufahrt zum ehemaligen Militärgelände erreicht werden. Foto: Betz

Siegelsbach. (ibe) Die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr und Fragen zur Ansiedlung der Firma Pakufol auf dem Gelände des ehemaligen Bundeswehrdepots beschäftigten rund 100 Einwohner bei der Bürgerversammlung. Zahlreiche Experten hatte Bürgermeister Uli Kremsler zu verschiedenen Themen eingeladen.

Rund um die Berechnung der gesplitteten Abwassergebühr und wie der zugesandte Erhebungsbogen bearbeitet, korrigiert und ergänzt werden muss, drehte sich der Vortrag von Kai Breustedt. Der Geschäftsführer des kommunalen Dienstleistungsunternehmens stillte den großen Informationsbedarf der Bürger zu Themen wie Flächenversiegelung und Zisternennutzung, verwies aber Detailfragen auf das Angebot von Bürgersprechstunden, die Antragstellern auch beim Ausfüllen der Bögen helfen.

Der bisher in Sinsheim-Dühren angesiedelte Betrieb Pakufol Folienprodukte recycelt Polyethylen-Säcke und möchte seine Produktion bis 2013 aufs Depotgelände verlegen. Dazu soll der Bebauungsplan auf den Investor angepasst werden. Ein Lärmgutachten wurde durch die Firma rw Bauphysik erstellt. Oliver Rudolph erläuterte, wie die Schallausbreitung geprüft und errechnet wurde. Der Lärm läge tagsüber um 18 Dezibel und nachts um sechs Dezibel unter den Grenzwerten.

Zudem solle vorgeschrieben werden, ein notwendiges Rückkühlgerät an der ortsabgewandten Seite einer der Hallen aufzustellen. Peter und Dagmar Depner von Pakufol informierten die Einwohner, dass es am Standort Sinsheim keine Auflagen gegeben habe, um eine Geruchsbelästigung zu minimieren. Ein Besucher hatte mitgeteilt, Klagen über Gerüche gehört zu haben.

Bürgermeister Uli Kremsler sicherte zu, dass vor einer Entscheidung über die Ansiedelung diese Punkte geprüft würden. Sorgen bereitete des Siegelsbachern auch die Belästigung durch Lieferverkehr von und zur Firma. "Bis zu zehn Lkw täglich, samstags und sonntags gar keine", lautete die Aussage des Unternehmerpaars zur Häufigkeit. Obwohl im Betrieb an sieben Tagen rund um die Uhr gearbeitet werde, gäbe es nur wenige Transporte. "Fahren die Laster dann alle durch den Ort?", fragte ein Bewohner der Wagenbacher Straße. Der Lkw-Verkehr würde über die Zufahrt zum Depot von Süden her abgewickelt, so Kremsler. "Das ist der direkte Weg zur Autobahn und von dort erhält Pakufol seine Lieferungen".

Doch auch die positiven Aspekte einer möglichen Ansiedlung wurde von einer Zuhörerin gewürdigt: "Wir sollten froh sein, bis zu 80 neue Arbeitsplätze zu bekommen - und durch die Gewerbesteuern geht es den Gemeindefinanzen hoffentlich bald besser".