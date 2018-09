Kirchardt. (rnz) Der Diplom-Verwaltungswirt (FH) Kai Kohlenberger hat gestern seine Bewerbung um das Amt des Bürgermeisters in Kirchardt eingereicht. Während seines Studiums an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg sammelte er Verwaltungserfahrung bei den Großen Kreisstädten Bad Rappenau, Eppingen und Sinsheim. Nach seinem Abschluss arbeitete er bei der Gemeinde Untergruppenbach und der Stadt Östringen in der Finanz- bzw. Hauptverwaltung.

Seit Dezember 2014 ist Kohlenberger bei der Stadt Sinsheim als Personalabteilungsleiter und stellvertretender Hauptamtsleiter tätig. "Bereits während meines Studiums festigte sich der Wunsch, Bürgermeister zu werden. Durch meinen beruflichen Werdegang habe ich mir das Rüstzeug hierfür angeeignet und sehe nun den richtigen Zeitpunkt gekommen.

Der 30-jährige Verwaltungsfachmann stammt aus Kirchardt, ist verheiratet und Vater eines knapp einjährigen Sohnes. Privat ist er als Hobbygitarrist musikalisch interessiert. Zudem ist Kohlenberger begeisterter Sportler. Neben Armin Behringer und Gerd Kreiter ist es der dritte Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 21. Februar.