Da fliegen sie noch nicht: 25 Jugendliche beim Segelfluglager stehen erst einmal für die gute Verpflegung des Flugsportrings an. Auch wer gut fliegen will, muss gut gestärkt sein. Foto: Becker

Sinsheim. (abc) Fliegen, Freude, Fun und noch viel mehr stehen in den kommenden zwei Wochen beim 43. BWLV-Jugendlager (23. August bis 4. September) auf dem Vereinsgelände des Flugsportrings Kraichgau im Wiesental auf dem Programm. 25 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren, alles Nachwuchs-Segelflieger (diesmal ohne weibliche Beteiligung), haben einmal mehr das Angebot des baden-Württembergischen Luftfahrtverbandes (BWLV) angenommen, im Rahmen der seit mehr als vier Dekaden vor Ort stattfindenden Traditionsveranstaltung ihre fliegerische Ausbildung zu beschleunigen, viele neue Gleichgesinnte zu treffen, diese kennenzulernen und sich mit ihnen auszutauschen sowie woanders als sonst durch die Lüfte zu schweben.

Hierüber freute sich auch OB-Stellvertreter Joachim Volz, der bei der Eröffnung des BWLV-Sommerlagers am Sonntagabend in der Fliegerklause in Vertretung des derzeit im Spanien-Urlaub weilenden Oberbürgermeister Jörg Albrecht Grüße aus dem Rathaus überbrachte. BWLV-Vizepräsident Steffen Baitinger dankte im Anschluss den Flugsportring-Aktiven für die jahrzehntelange Bereitschaft zur Ausrichtung des BWLV-Jugendlagers und strich deren Bemühungen um den Nachwuchs als vorbildlich heraus.

"Nachwuchssorgen sind auch bei uns ein Thema", konkretisierte er weiterhin, weshalb sich bereits nicht wenige Mitgliedsvereine zusammengeschlossen hätten, da man alleine den Flugbetrieb nicht mehr aufrechterhalten könne. Davon sei man an der Elsenz aber glücklicherweise meilenweit entfernt. Nicht zuletzt deshalb schließt sich dem aktuellen BWLV-Jugendlager erstmals das Landesjugendvergleichsfliegen (4./5. September) an.

"Wer beim BWLV-Jugendlager in den kommenden Tagen die Befähigung dafür erwirbt, kann auch gleich daran teilnehmen", bemerkte der Jugendleiter des Flugsportrings Kraichgau, Anatol Roth, ehe Lagerleiterin Ines Weber den Sturm auf das reichliche Begrüßungsbuffet nebst Steaks und Grillwürsten frei gab. Nach deren Verzehr wurde außerdem ein reichlicher Vorrat an Joghurt und Pudding angebrochen, den der Flugsportring vom Molkereiunternehmen FrieslandCampina (Heilbronn) zur Verfügung gestellt bekommen hat.

Auch Petrus scheint dem Segelfliegernachwuchs wohl gesonnen. "Die Wetterprognosen sind gut und wir hoffen auf regen Flugbetrieb", blickte die Lagerleiterin gegenüber der RNZ auf die kommenden zwei Wochen voraus - auch wenn da gerade ein paar Regentropfen an die Scheiben der Fliegerklause prasselten.

"Wenn wir nicht fliegen können, bieten sich zum Beispiel das Auto & Technik Museum oder die Thermen & Badewelt Sinsheim als Ausflugsziele an. Weiterhin wollen wir während der flugfreien Zeit dem Flugtag Walldorf (29./30. August) besuchen", kündigte die Lagerleiterin einige Höhepunkte des 43. BWLV-Jugendlagers an. Das Pendant, der Flugtag Sinsheim, wird derweil am 12. und 13. September stattfinden.

Info: www.flugsportring-kraichgau.de