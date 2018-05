Sinsheim. (tk) Der einen Leid, der andern Freud’: Internet, wo man auch geht und steht, war der große Wunsch vieler Teilnehmer beim ersten Jugendmeeting der Stadt. Die Vorschläge reichten vom digitalen Klassenzimmer bis hin zur Daddelwellness in der Badewelt.

"Wirklich überall öffentliches W-Lan" stand da zu lesen, "nicht nur in der Nähe des Rathauses", zumal es dort sowieso nicht funktioniere. Der "Hotspot in der ganzen Stadt" wurde in Einkaufsstraßen, in Geschäften, Restaurants und am Bahnhof erwünscht. In Bussen und Bahnen außerdem. Und dann noch im Park, auf der "alla-Hopp"-Anlage, im Freibad und "außerhalb der Stadt."

Nicht alles wirkte machbar oder vernünftig, manches klang für ältere Semester wie eine Horrorvision, aber zum Grundsatz sagt Oberbürgermeister Jörg Albrecht: "Vieles haben wir schon längst" - und auch schon längst via Ortsblatt bekannt gemacht und an alle Haushalte verteilt. Tatsächlich arbeitet die Stadt-IT-Abteilung seit Jahren am Ausbau ihres "SNHotspot"-Angebots, das sich inzwischen durch Bahnhofstraße, Teile der Allee, Rathausviertel und Freibad zieht. Auch das Wirtschaftsforum hat vor kurzem seinen Beitrag zur heimischen Digitalisierung angekündigt: "Die Zukunft wird nicht digital", heißt das Motto, "die Gegenwart ist digital." Und dass da etwas dran ist, zeigte das Jugendmeeting: Jetzt überlegt die Stadt, mit welchem Medium sie die jungen Menschen besser erreicht, um ihnen zu sagen, was es schon gibt: Twitter, Facebook, Whattsapp-Gruppen?

Gleich mehrere Teams widmeten sich dem Thema Internet an Schulen und das Brainstorming brachte Ideen hervor, die durchaus nützlich, wenn auch nicht ganz einfach umsetzbar sind, wie etwa eine "Vertretungsplan-App" und Kurse an Schulen für verantwortungsvolle Internetnutzung. Lehrer sollten "Fortbildungen zum Thema digitales Klassenzimmer bekommen". Andere sahen den Hauptnutzen freien Daddelns auch darin, "den Eltern zu schreiben, wenn die Flat nicht geht", um "mit Freunden etwas auszumachen" - oder "weil manche Seiten in der Schule nicht erlaubt sind." (Übrigens: Auch im städtischen W-Lan sind manche Seiten tabu - aus gutem Grund, wie die Techniker sagen.)

An den Schulen könnten Tablets, Laptops und I-Pads Bücher und Tageslichtprojektoren ersetzen, bessere Fernseher die alten Röhrengeräte. Schul- und Kostenträger werden sich freuen.