Von Armin Guzy

Eppingen. Viele der mehr als 200 gemeinnützigen Vereine in Eppingen bekommen ab diesem Jahr mehr Geld aus der Stadtkasse: Der Gemeinderat hat am Dienstag einstimmig die Vereinsförderung um rund 41 000 Euro auf 166 000 Euro erhöht und dabei auch die Richtlinien angepasst, nach denen die Fördermittel gewährt werden - wie bisher auf freiwilliger Basis.

Neu ist dabei vor allem, dass der Schwerpunkt nun ausdrücklich auf der Unterstützung der "regelmäßigen und aktiven Jugendarbeit" liegt. Pro Vereinsmitglied, das zwischen drei und 18 Jahre alt und bei einem übergeordneten Verband gemeldet ist, zahlt die Stadt einen jährlichen Pauschalbetrag von zehn Euro an den jeweiligen Verein. Außerdem beschlossen der Gemeinderat, künftig freizeitpädagogische Maßnahmen - etwa Zeltlager - und auch den Schüleraustausch mit den Partnerstädten mit je 1,50 Euro pro Tag und Jugendlichem zu unterstützen - allerdings maximal für fünf Tage. Politische Verbände und Vereinigungen sind von der Förderung hingegen ausdrücklich ausgenommen, da sie über andere Finanzierungsquellen verfügen.

Mit der Neuregelung gibt es in Eppingen nun erstmals klar definierte, transparente Förderrichtlinien und festgeschriebene Ziele.

Aber auch Erwartungen seitens der Stadt an die Vereine: Diese sind gehalten, sich mindestens einmal im Jahr unentgeltlich bei städtischen Veranstaltungen zu engagieren. Außerdem müssen die Vereine selbst dafür Sorge tragen, dass die Förderanträge rechtzeitig Ende Juni bei der Stadt vorliegen. "Wir werden versuchen, das so unbürokratisch wie möglich zu machen", sicherte Oberbürgermeister Klaus Holaschke zu. Über die veranschlagten 166 000 Euro hinaus, fördert die Stadt außerdem den Bau oder die Renovierung vereinseigner Sportstätten und Übungsräume. 15 Prozent der notwendigen und von Stadt und Dachverband anerkannten Kosten solcher Maßnahmen übernimmt die Kommune - in Ausnahmefällen auch mehr. Bisher hatte die Stadt solche Vorhaben mit der Hälfte jenes Betrages gefördert, den der Sportbund einem Verein für die jeweilige Baumaßnahme bewilligte.

Klar geregelt ist nun auch die Unterstützung von Jubiläen: Ab dem 25. Jahr des Bestehens kann ein Verein in Vierteljahrhundertschritten eine Zuwendung von je fünf Euro pro Jahr beantragen - höchstens jedoch 500 Euro. Bisher gab es hierfür keine allgemeinen Richtlinien.

Bei der kurzen Aussprache vor der Abstimmung hoben die Sprecher aller Fraktionen die besondere Vielfalt der Eppinger Vereinslandschaft hervor, der statistisch fast jeder Bürger angehört. OB Holaschke unterstrich außerdem die große Bedeutung der Vereine bei Integration und der Verhinderung von Jugendkriminalität.

Mit den neuen Richtlinien schließt Eppingen zu Städten wie Bretten und Filderstadt auf, die für die Jugendarbeit eine Pro-Kopf-Förderung von 15 und 18 Euro zahlen, und lässt Wiesloch (7,50 Euro), Bad Rappenau (5,11 Euro) und Angelbachtal (fünf Euro) hinter sich. Sinsheim fördert Jugendarbeit nicht pauschal, sondern projektbezogen.

Reinhard Ihle (SPD) regte an, die Höhe der Pauschale in zwei bis drei Jahren zu überprüfen, und Margarete Lang (CDU) begrüßte, dass es kein K.o.-Kriterium sein soll, wenn ein Verein nicht in einem Dachverband organisiert ist.