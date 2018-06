(rnz) Die Johannes-Häußler-Grundschule in Neckarsulm wird brandschutztechnisch saniert und in diesem Zuge mit neuen Kursräumen ausgestattet. Der Gemeinderat beschloss die Brandschutzsanierung nach den Plänen des Hochbauamtes in vier Bauabschnitten und bewilligte hierfür Baukosten von insgesamt zwei Millionen Euro. Diese werden in Finanzierungsraten von jeweils 500.000 Euro bereitgestellt.

Die Bauarbeiten beginnen in den Sommerferien 2017 im dritten Obergeschoss und werden jedes Jahr geschossweise fortgesetzt. Der Schwerpunkt liegt in den Sommerferien, um den Schulbetrieb so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

Das Gebäude erfüllt in bestimmten Bereichen die aktuellen brandschutztechnischen Anforderungen nicht mehr in ausreichendem Maße. Dies gilt für die bestehenden Innenflurwände der Klassenräume ebenso wie für die Elektroverteilungen in den Fluren. Die großzügigen Flurbereiche in den einzelnen Geschossen sind derzeit noch mit verschiedenen Einbauten belegt. Sie bilden eine potenzielle Brandlast und sind daher nicht mehr zulässig. Um diese Mängel zu beheben, werden pro Stockwerk jeweils die Flurwände mitsamt Türen erneuert. Die Elektroverteilungen werden verlegt und neu aufgebaut. Da die Flurbereiche ohnehin frei geräumt werden müssen, nutzt die Stadt den frei werdenden Platz für neue Räume. Durch den Einbau neuer, transparenter Zwischenwände entstehen pro Geschoss ein bis zwei Kursräume. Sie bieten Platz für jeweils bis zu 15 Schüler. So trägt die Brandschutzsanierung auch dazu bei, den zusätzlichen Raumbedarf zu decken, den die Schulstrukturanalyse im Fall der Johannes-Häußler-Schule festgestellt hat.