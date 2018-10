Von Christiane Barth

Sinsheim. Von der Schlacht in Verdun ging es in rasantem Tempo zum Wirtschaftswunder, bei "Freude schöner Götterfunken" taumelte man freudetrunken zum Mauerfall. Wie die Beatles, Scott McKenzie und ein deutsches Volkslied aus der Operette "Im weißen Rößl" anno 1930 in eine einzige Aufführung passen, zeigte das Hecker-Theater jetzt bei der Premiere seiner "Jahrhundert-Revue".

Das Stück aus der Feder des Museumsleiters Holger Friedrich, das aus dem "Schicksalsjahrhundert der Deutschen" ein opulentes Daumenkino macht, ist mehr als lehrreicher Geschichtsunterricht: Wenn der deutsche Soldat an der Westfront im 1. Weltkrieg zwischen Deutschland und Frankreich in den Schlund der Hölle schaut oder einen Krieg später den "Gott, der Eisen wachsen lässt" anbetet, kommt der Zuschauer nicht umhin, seine eigene Rolle in diesem Stück zu hinterfragen: Rund 100 Gäste im Stadtmuseum sollten nach zweieinhalb Stunden Spielzeit tosenden Beifall klatschen, war das Ganze doch viel mehr als passiver Kulturgenuss.

Man fühlt es, wie es wohl gewesen sein mag und ist mittendrin im Geschehen, wenn das preußische Militär in Feldstiefeln und Waffenröcken durch das Alte Rathaus purzelt, wenn der "neue Messias" in Lautsprechern seine Parolen in den Saal drischt, wenn die Freie Deutsche Jugend zum "She Loves You" der Beatles ihre FDJ-Jacke durchs Publikum schleudert.

Sehr emotional gespielt ist das Stück ein Link in die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert: Ein Fingerzeig, der auch nach der Aufführung Erinnerungen aktiviert und immer mehr an Tiefe gewinnt. Man benötigt nur wenige Atemzüge von der Internationalen, der Hymne des Sozialismus und Kommunismus ("Völker hört die Signale"), bis zur Heile-Welt-Melodie von "Schlaf Kindlein Schlaf" unter dem Konterfei des Monarchen Kaiser Wilhelm und der Inszenierung von 80.000 Gefallenen an einem einzigen Tag. Keine leichte Aufgabe, 100 Jahre deutsche Geschichte unter schwenkenden Scheinwerferkegeln zu erzählen, die ein kurzes, grelles Licht werfen in die Zeitschiene. Schrecken, Wahnsinn und das Groteske offenbaren sie mit einer Wucht, die schaudern, schmunzeln oder auch schwärmen lässt etwa von "Flower Power" und 60er-Jahre-Rockmusik. Das Kunststück aber ist gelungen. Die Revue erzählt nicht nur, sie wertet, gewichtet und nimmt den Zuschauer mit auf emotionale Zeitreise.

DDR-Witze etwa: Weit weg vom allein chronologisch geordneten Rückblick wird die Absurdität des ehemaligen DDR-Regimes mit elegantem Kunstgriff veranschaulicht. Wenn der sächsische Tischler (Ulbricht) geht und der saarländische Dachdecker (Honecker) kommt, wird das Porträtfoto am Bühnenvorhang umgesteckt.

Mit der Musik setzt das Theaterstück Ausrufezeichen: Soldatenlieder wie "Lilli Marleen" oder Zarah Leanders "Ich weiß es wird einmal ein Wunder geschehn", das "Wirtschaftswunderlied" und legendäre Ost-Klassik, die auch auf der Sinsheimer Museumsbühne den Atem anhalten ließ: "Albatros" von Karat. Bühnenreif auch Christine Friedrich als laszive Lily Marlene "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt". Schließlich geht's mit strammen Schritten zu "mehr Wachstum, bis nichts mehr wächst". Was aber wird das neue Jahrhundert bringen? "Wer weiß, wer weiß..."

100 Schicksalsjahre in einer Revue: Sportliche Glanzleistung der Akteure, die nicht nur pointiert Mentalitäten, Epochen und Gesinnungen rüberbrachten, sondern sich auch ständig umziehen mussten: Christine und Holger Friedrich, Harald Mutschler, Angela Mohr, Daniel Fischer, Erika Behagel, Rolf Zimmermann sowie Hermann Mohr und Richard Spranz, als Musiker, die das Glanzstück krönten.