Von Tim Kegel

Sinsheim-Reihen. Alltagshelden - so nennt sich eine der Kategorien des Deutschen Bürgerpreises, dem bundesweit größten Preis für Ehrenamtliche. Und zumindest wenn es nach einigen Reihenern geht, wird einer der Preisträger Hubert Kerber heißen. Der streitbare Wortführer der Krematoriumsgegner hat Post von der zuständigen Stiftung erhalten; die Bewerbungsunterlagen seien eingegangen, hieß es in einer E-Mail.

"Engagiert vor Ort: mitreden, mitmachen, mitgestalten!" - versehen mit Ausrufezeichen - lautet das 2013er-Motto des von Politik, Kommunen und Wirtschaftsvertretern ausgelobten und vom Bundesfamilienministerium geförderten Preises. Gesucht werden innovative Kooperationsformen, die Bürger "oft gemeinsam mit ihren Kommunen", entwickelt, umgesetzt und dadurch "die demokratischen Strukturen gestärkt" hätten. Als Musterbeispiel wird der "Bürgerbus Gransee" genannt, wo Rentner ihresgleichen durch die Region der Oberhavel schippern. Wer sich "in herausragender Weise für Teilhabe und Demokratie" engagiere, habe volle Anerkennung verdient, heißt es.

Herausragend war der Einsatz der "Engagierten Bürger Reihens" um Kerber mit Sicherheit, wenn es auch bis zuletzt mit der kommunalen Kooperation schwer haperte. Und auch mit der Empfangsbestätigung der Jury tat Hubert Kerber, 55, umgehend das, was er in den vergangenen fünf Jahren meistens tat mit E-Mails: Raus damit an den großen Verteiler, um dort, nur Tage später, bei seinem Erzfeind, Bürgermeister Achim Keßler, nachzutreten: In einem Text über ein "Jahr der langen Messer" nennt er ihn wiederholt "Rechtsbrecher", was der gebürtige Saarländer mit Genuss tut, seit eine Unterlassungsklage Keßlers - kurz vor dessen OB-Wahl-Niederlage - scheiterte. Das Recht auf seiner Seite wissend, anwaltlich gut beraten und als Anlagensachverständiger technisch überragend, agierte Hubert Kerber von Anfang an aggressiv, ja siegesgewiss - Kritiker attestierten ihm Überheblichkeit; andere bangten um den Dorffrieden.

Auch Erhard Schulz, kantiger evangelischer Ortspfarrer - und dennoch Flügelmann Kerbers im Hintergrund: Dessen Idee war es ursprünglich, Kerbers Kampf offiziell auszeichnen zu lassen, nachdem Schulz "mehrfach darauf angesprochen" worden sei, wie der Geistliche erklärt.

Diplomatie war Kerbers Stärke nie: Im Kampf gegen die unrechtmäßig genehmigte Leichenverbrennungsanlage schien ihm fast jedes Mittel recht, reihenweise nahmen Ortschaftsräte ihren Hut nach Kerbers Insistieren; seine stets in Kleinschrift verfassten Mails - eine Mischung aus rechtlicher und technischer Recherche, Strategiepapier und Kampfschrift - signiert mit "Dipl-Ing. Hubert Kerber, Bürger von Reihen", waren und sind berühmt-berüchtigt bei städtischen Amtsleitern bis ins Regierungspräsidium, brachten regelmäßig Stadträte zur Verzweiflung und sorgten für Tumulte bei Sitzungen. Die Papiere entstanden zumeist in Nachtarbeit, nicht selten verschickt im Morgengrauen. Hunderte Seiten hat Kerber als Wortführer der Initiative verfasst.

"Wenn schon, dann gebührt dem Team der Preis, nicht mir", erklärte Kerber jetzt und er fungiere lediglich als Kontaktperson der Initiative. Den Krematoriums-Fall - zur Zeit sind sich Stadt und Investor immer noch uneins über Schadenersatz - wolle er durchexerziert, und in Sachen Verantwortlichen Ross und Reiter genannt wissen. Landauf, landab wird der Ingenieur inzwischen von Krematoriumsgegnern zu Rate gezogen.

Nach der Absage des Projekts durch den Verwaltungsgerichtshof wurde es ruhiger um die "Engagierten Bürger". Den Sieg wolle man feiern, kündigte Hubert Kerber zuletzt im großen Verteiler an. Voraussichtlich im Juli werde das "Freudenfest" im örtlichen Reservistenheim steigen. Dort habe man "einen sagenhaften Blick auf die Burg Steinsberg und die Krematoriumsruine."