So und ähnlich sehen die Hoffnungshäuser aus: Einfache Mehrgeschossbauweise. In Sinsheim allerdings ein Beton-, nicht wie hier ein Holzkonstrukt. Foto: pm

Sinsheim. (tk) Rund 150 Flüchtlinge muss die Stadt im kommenden Jahr in der so genannten Anschlussunterbringung in Wohnungen unterbringen, etwa dieselbe Zahl im Jahr 2018, wahrscheinlich auch in 2019. Was dann kommt, ist völlig offen. 35 Zuwanderer werden gemeinsam mit 15 Einheimischen im "Hoffnungshaus" am Eck Hauptstraße/Dührener Straße unterkommen. Das nicht ganz unumstrittene Konzept wurde jetzt im Rathaus vorgestellt. Mit deutlich über 100 Besuchern - die Mehrheit davon aus dem ehrenamtlichen und sozialen Umfeld - war die Resonanz groß.

Bahnbrechend viel Neues gab es nicht: Es entsteht eine vierstöckige Immobilie, die die christliche Hoffnungsträger-Stiftung auf städtischem Boden baut und die auch die zur Anschlussunterbringung benötigten Ein- bis Vierzimmer-Wohnungen in einfacher Zweckbauweise an die Stadt zum Quadratmeterpreis von acht Euro rückvermietet, wofür die Kommune wiederum vom Landratsamt Sozialhilfegelder kassiert. Die Immobilie, die entweder in Holz- oder in Betonbauweise hochgezogen werden soll, sei auch konventionell nutzbar, "für den Fall, dass die Geflüchteten zurückkehren, um ihr Land aufzubauen", hieß es.

Nach wie vor gibt es noch keinen Bauantrag, keine unterzeichneten Verträge, weder mit der Stiftung, noch mit dem Integrationsverein "Sam", der den Kontakt zur Stiftung seinerzeit hergestellt hat. Die Hoffnungsträger-Stiftung unterstützt "Sam" seit Jahren finanziell, logistisch und in Form von Schulungen im Sozialbereich. Beide entstammen dem evangelisch-freikirchlichen Umfeld, gaben am Abend aber unisono an, "dass sich jeder einbringen kann und glauben und denken soll, was er nur will." Missionierungsvorwürfen der Vergangenheit war damit der Wind aus den Segeln genommen; Hoffnungsträger-Mitarbeiter Rudi Jakob, einer der Planer des derzeit an sechs Standorten beabsichtigten Wohnkonzepts, ist selbst Flüchtling aus Syrien.

Völlig offen ist, welche Personen das Landratsamt dem Projekt als künftige Bewohner zuweist, wann und in welcher Zahl sie kommen; hier vertraue man auch auf die Personenkenntnis des "Sam"-Vereins: "Die syrische Familie mit vier süßen Kindern" sei ein Idealfall, spielt Baudezernent Tobias Schutz mit offenen Karten; es sei aber davon auszugehen, dass es sich "um einen gehörigen Anteil junger männlicher Einzelpersonen" handle, die sich dann auch die vorsorglich eingerichteten Drei- und Vierzimmerwohnungen mit Etagenbad und -Küche teilten. Ähnliches zu erwarten sei auch bei den weiteren Anschlussunterbringungen der Stadt. Im Rathaus existiere eine Liste mit reservierten Häusern, 17 städtische Immobilien, leerstehend oder teilbewohnt, in allen Sinsheimer Ortsteilen. Deren Renovierung koste in den kommenden Monaten "immense Summen", sagt Baudezernent Tobias Schutz ohne Umschweife; es handle sich um eine kommunale Pflichtaufgabe, der man sich nicht entziehen könne, die aber auch Chancen biete.

Konkret angesprochen wurde ein altes Schulhaus in der Hoffenheimer Kirchstraße 15. Sind alle städtischen Objekte - es kursiert die Zahl von 200 Wohnungen - belegt, wolle man, so Schutz, "auf private Angebote zurückgreifen." Auch hier entstehe ein Interessentenregister. Ein Wohnraum-Management will die Stadt, ähnlich eines neu gegründeten Flüchtlings- und Asylresorts, noch aufbauen.

Inhaltlich setze man auf Sprachvermittlung, persönliches Miteinander, feste Regeln, auch in Form einer Hausordnung, auf Hilfe bei Arzt-, Behörden- und Ämtergängen, aber auch auf Eigenverantwortung und kulturellen Austausch. Hier suche man den Kontakt zu Freiwilligen im Kraichgau, könne aber auch - etwa bei Fachfragen wie Anträgen oder Steuerdingen - auf ein Netzwerk von etlichen Dutzend Personen und Partnerorganisationen zurückgreifen.

So könne man auch sicherstellen, dass der 70:30-Bewohnermix aus 35 Flüchtlingen und 15 engagierten Einheimischen funktioniere: "Es gibt Leute, die das wollen, die das spannend finden." So schilderten es zahlreiche "Hoffnungsträger"-Mitarbeiter und die hiesigen "Sam"-Verantwortlichen Marcel Fink und Andreas Banse. Gerade die Nachbarschaft spiele bei anderen Hoffnungshaus-Standorten eine tragende Rolle: Den Leitspruch, dass "aus Fremden Freunde werden", nehme man nicht auf die leichte Schulter, erhoffe sich gewachsene Beziehungen und "Leute, die man lieb gewonnen hat."

Nur: Derzeit ist gerade die Nachbarschaft eher ein Problem für das Projekt. Das zeigte sich auch im Ratssaal, selbst wenn die Fragerunde sich auf magere fünf Beiträge reduzierte, darunter Formalien wie die Unterscheidung "Zuwanderer, Flüchtlinge, Geflüchtete, Migranten und Asylanten", aber auch mangelnde Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld der Entscheidung. Anderen war das öffentliche Geld zu teuer, das als Mietensatz ins Hoffnungshaus fließt: "Wenn man die Zeit bedenkt, hätte man auch selber bauen können", sagte eine Besucherin.