Sinsheim. (q) Die bevorstehenden Baumaßnahmen auf der Neckartalstrecke im kommenden Jahr haben auch auf den S-Bahn-Verkehr im Kraichgau direkte Auswirkungen. So müssen die Fahrgäste aus dem Elsenz- und Schwarzbachtal während der gesamten Sommerferien 2013 ab Heidelberg bzw. Neckargemünd den Bus im Schienenersatzverkehr nutzen. Die Regionalexpresszüge von Heilbronn nach Mannheim werden in diesem Zeitraum in Sinsheim enden.

Hier wird dann ein direkter Anschluss an die S-Bahn nach Neckargemünd hergestellt, der mit einem abermaligen Umstieg auf den Schienenersatzverkehr verbunden ist.

"Grundsätzlich aber bleibt der Fahrplan der S-Bahn Rhein-Neckar im kommenden Jahr stabil", so Walter Schaub von DB Regio RheinNeckar bei der jüngsten Sitzung des Arbeitskreises Nahverkehr. Nur im Abendverkehr wird es leichte Verschiebungen geben, um in Meckesheim Umsteigeverbindungen vom Elsenz- ins Schwarzbachtal herzustellen. "Auch beim Sinsheimer Stadtbusverkehr wird sich der Fahrplan nicht ändern", so Maik Remy von PalatinaBus aus Waibstadt. "Derzeit stehen wir in Abstimmungsgesprächen mit dem Stadtbusbetreiber zur Einbindung der neuen Sinsheimer Badewelt in das Fahrplanangebot", so Werner Schleifer von der Stadt Sinsheim abschließend.

Im Rahmen des neuen Schwerpunktthemas "Vernetzung von Landkreisen" geht es den Nahverkehrsexperten vor allem um die Schaffung von kreisübergreifenden Anbindungen. Als erste konkrete Aktivität werden die Experten die Verbindung von Untergimpern nach Obergimpern genauer unter die Lupe nehmen. Vor dem Hintergrund der Weiterführung der Stadtbahn Nord im Jahr 2014 von Heilbronn über Bad Rappenau nach Sinsheim könnten sich für die Relation von Neckarbischofsheim Nord nach Bad Rappenau völlig neue Perspektiven ergeben. "An den Kreisgrenzen der jeweiligen Landkreise enden immer noch viele Verbindungen im ÖPNV, vor allem was den Busverkehr angeht", so Wolfgang Franke von der Stadt Bad Rappenau.

"Wir sind zuversichtlich, dass aufgrund der steigenden Energiekosten mit einer solchen Verbindung mittelfristig neue Kunden für den Umstieg vom Auto auf den Bus gewonnen werden können. Diese Initiative unterstützen wir ausdrücklich", so Bürgermeisterin Tanja Grether aus Neckarbischofsheim.

Offen gestaltet sich bei der Krebsbachtalbahn das Jahr 2013. "Wir haben in der laufenden Saison stabile Fahrgastzahlen, die sich auf durchschnittlich 200 Fahrgäste pro Fahrtag belaufen", so Jürgen Heß vom Verkehrsforum 2000 aus Meckesheim und Klaus Ulshöfer von der Pfalzbahn aus Worms.

Problematisch wird jedoch zunehmend die Gleisinfrastruktur. Auf verschiedenen Abschnitten der Strecke stehen schon Geschwindigkeitstafeln, die teilweise nur noch eine Schrittgeschwindigkeit zulassen. "Von alleine sind die anstehenden Investitionen nicht zu meistern", erläutert Jürgen Heß den aktuellen Sachverhalt. Dies ist jedoch nicht alles. Bis zum Ende des Jahres will die SWEG als Eigentümerin der Gleisinfrastruktur die gesamte Strecke abgeben.

Zudem wurde bekannt, dass auch die Konzession für die Strecke zum Jahresende 2012 ausläuft. Ein positives Signal kommt jedoch aus Stuttgart. Verkehrsminister Winfried Herrmann hat verlauten lassen, dass es unter seiner Federführung zu keiner Streckenstilllegung in Baden-Württemberg kommen wird.