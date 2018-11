Sinsheim. (wok) Mitten zwischen Volkstrauertag und Totensonntag, noch vor dem morgigen Buß- und Bettag, kündet das Straßenbild von der nahenden Weihnachtszeit. Am gestrigen Montag montierten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs den Schmuck für das herausragende Fest der Christenheit über den Straßen der Stadt. Zwar stehen die Girlanden und Sterne im Kunststofflook noch nicht unter Strom und sind daher abends und nachts vorerst nicht so gut zu sehen. Doch weisen sie am Ende des Kirchenjahres - vorerst tagsüber - deutlich den Weg in Richtung Weihnachten. Foto: Guzy