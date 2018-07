Kolonnen an Lkw mit heißem Asphalt reihen sich vor der Baustelle aneinander, warten darauf, ihre Fracht in den Schlund der Teermaschine zu entladen. Foto: Weis

Von Martin Weis

Sinsheim-Hoffenheim. Verdutzte Autofahrer wurden von den rot-weißen Absperrungen in der Sinsheimer Straße im Ortskern von Hoffenheim überrascht, mussten Wendemanöver zurück zur Umleitungsstrecke absolvieren. Nach Sinsheim gelangt man seit Donnerstag und bis Sonntagnacht vom Stadtteil über Eschelbach und Dühren, was rund zwölf Kilometer mehr Fahrtstrecke bedeuten. Wer von Westen her nach Sinsheim will, sollte die schnelle Verbindung über Eschelbronn (abzweigen bei Meckesheim) und Waibstadt nutzen.

Nicht besser erging es einigen Pkw-Lenkern in Sinsheim, die Sperrschilder an den Auffahrten von der Hauptstraße zur B 292 ignoriert hatten. Spätestens beim früheren Bebeg-Gebäude war auch hier Schluss. Auf die Totalsperrung und die Umleitungsstrecken war in allen Medien mehrmals hingewiesen worden.

Die übliche Begleitmusik durch unkundige Autofahrer fiel dennoch zum Auftakt der Deckenerneuerung auf dem rund zwei Kilometer langen Teilstück der der stark belasteten Bundesstraße 45 (täglich 14.000 Fahrzeuge) relativ harmlos aus. Lieber einmal richtig sperren als wochenlang in Teilstücken, war die taktische Überlegung des Regierungspräsidiums Karlsruhe zugunsten eine viertägigen Vollsperrung gewesen. Bauherr ist der Bund, der für die Erneuerung mit Kosten von rund 400.000 Euro kalkuliert.

Deutlich bemerkbar machte sich der Umleitungsverkehr sowohl in Eschelbach als auch im ohnehin stark belasteten Dühren. In Eschelbach mussten auch vormittags längere Staus an der Einmündung der Bierbachstraße/ Hirschhorner Straße (292) in Kauf genommen werden. Auf der östlichen Umleitung über Waibstadt, Neidenstein und Eschelbronn hielt sich die zusätzliche Verkehrsbelastung in Grenzen.

Ortskundige Hoffenheimer, die den langen Weg über Eschelbach und Dühren vermeiden wollten, fanden im Gemeindeverbindungsweg zwischen Hoffenheim und Daisbach, vorbei am Ursenbacher Hof, einen Schleichweg. Der fällt zwar ein, bis zwei Kilometer kürzer aus als die Umleitung über Eschelbach, zwingt aber wegen des Gegenverkehrs auf dem schmalem Asphaltband zum häufigen und zeitraubenden Ansteuern von Ausweichstellen - und ist zudem illiegal. Aufgefallen ist die Rücksichtnahme der Autofahrer, die mit Lichthupe oder Dankgesten vom passierenden Fahrer beantwortet wurden.

Dass die Deckenerneuerung besonders zwischen dem Ortsausgang Hoffenheim und Sinsheim überfällig ist, hatte das Straßenbauamt Heidelberg bereits im Oktober 2013 auf RNZ-Anfrage hervorgehoben. Der stellvertretende Leiter des Baureferats im Straßenbauamt Heidelberg, Dirk Hasenfuß, hatte den "maroden Straßenzustand" als bekannt bezeichnet. Schon 2011 war das Stück Straße als "sanierungsbedürftig" eingestuft worden. Allerdings rangierte es in der Dringlichkeitsliste auf einem hinteren Rang.

Klar war aber schon vor Monaten, das eine "provisorische Reparatur" nichts bringt. Der gesamte Belag müsse "in einem Stück erneuert" werden. Die Experten vom Baureferat äußerten sich auch deutlich dazu, dass "eine Vollsperrung der Straße" erforderlich sei.

Nicht überrascht hat, dass die vom Straßenbauamt favorisierte Umleitungsstrecke über Eschelbach/Dühren, von der Verkehrsbehörde abgelehnt, nun doch umgesetzt wurde. Dass mit Rückstaus in die B 45 wegen häufig geschlossenen Bahnschranken in Hoffenheim zu rechnen sei, ist für Autofahrer keine Neuigkeit.