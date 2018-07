Bauhaus-Kante trifft aus Neoklassizismus: In Rohrbach rücken Arztpraxis und Seniorenwohnen dicht an die alte Synagoge. Fotos: Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim-Eschelbach/Rohrbach. Nachverdichtung, Innenentwicklung statt des Bauens auf der grünen Wiese - Schlagworte im ländlichen Raum, die man auch im Gemeinderat immer öfter hört. Beispiel ist der Elsenzbogen und auch die Planungen am innerstädtischen Dreikönigs-Areal zielen in diese Richtung. Für Diskussionen sorgen gerade in den Ortsteilen zwei Beispiele, wo Alt und Neu dicht auf dicht sitzen.

Auf dem Eschelbacher Dorfmittelpunkt entsteht ein Wohn- und Geschäftshaus unter städtischer Regie, Hirschhornstraße 30. Es soll zusätzliches Leben in den Ortskern bringen, wo es noch einen kleinen Lebensmittelladen mit Bäcker, einen Metzger und ein Blumengeschäft gibt. Hierzu wurde eine ans Rathaus angrenzende Freifläche bebaut, die dort schon Mitte/Ende der 2000er-Jahre war. In sieben Wohnungen auf zwei Obergeschossen soll bezahlbarer Wohnraum für sozial Schwache geschaffen werden ins Erdgeschoss sollen Ortsbäcker- und - metzger umziehen, hieß es beim Spatenstich.

Nicht allen im Ort gefällt das: Von Angelbachtal her kommend, verdeckt bald ein moderner Zweckbau komplett die Sicht aufs schmucke Fachwerkrathaus, dessen Wappen mit den gekreuzten Hischstangen im starken Kontrast zum nur wenige Meter entfernten Funktionalismus steht. "Das war so ein praktischer Platz fürs Dorffest", sagt ein Passant, der nicht genant werden will; andere pflichten ihm bei: Alles sei "so eng - und die armen Nachbarn im Haus dahinter" blickten jetzt auf eine Betonfront und hätten "kaum mehr Sonne".

Das erinnert an Rohrbach, wo baulich Welten aufeinander prallen: Dort entsteht ein Seniorenwohnen mit 19 Eigentumswohnungen auf drei Etagen, Räumen für einen Betreuungsdienst und einem Bürgersaal; auch die Verwaltungsstelle soll bis Sommer dort einziehen. Der wuchtige Bau an der Ortsdurchfahrt, in direkter Nachbarschaft des alten Rathauses - ein früheres Rentamt der Herren von Venningen aus dem 18. Jahrhundert - zog den Bau von einer Zahnarztpraxis nach sich. All das braucht viel Platz und Höhe. Nahezu vollständig verdeckt das Ensemble nun künftig den Blick auf die ehemalige Synagoge; mit ihren typischen Rundbogenfenstern ein bauliches Kleinod Rohrbachs aus dem Jahr 1832, das schon vor Beginn der Bauarbeiten eher versteckt stand.

Nicht alle geschichtsbewussten Einwohner beäugen die Entwicklung kritisch: Ralph Böttcher, der die frühere Synagoge akribisch renoviert hat und es als Diplomrestaurator mit Denkmälern in ganz Europa zu tun hat, konnte beim Spatenstich dem Bauvorhabens sein Gutes abgewinnen: Die Anlage schütze vor Straßenlärm und schone zu einem gewissen Grad auch die Bausubstanz. Sowieso sei der unverstellte Blick auf die Synagoge erst nach dem Abbruch umliegender Gebäude im Vorfeld des Großprojekts für einige Monate möglich gewesen.

Rohrbachs Ortsvorsteher Friedhelm Zoller hat als Gemeinderat beide Entscheidungsprozesse in Eschelbach und Rohrbach miterlebt. Er verteidigt die Projekte, kennt aber die kritischen Sichtweisen: "Legt doch einen Park an. Baut Parkplätze. Lasst es doch so. Es sieht schön aus." In Rohrbach hatten sich, glaubt Zoller, viele schlicht "an den freien Blick gewöhnt", hätten aber vergessen, dass "es vorher ähnlich dicht oder noch dichter zuging." Man könne, findet Zoller, "solche Vorhaben nicht ablehnen, wenn man das Leben im Dorf halten will." Zuguterletzt sehe "die Architektur von heute halt so aus, wie sie eben aussieht."

Bei der Ortssanierung in Steinsfurt sieht Friedhelm Zoller ähnliche Konflikte aufziehen: "Wir sind so. Wir brauchen ein bisschen Zeit, um uns an Neuerungen zu gewöhnen."