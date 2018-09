Von Tim Kegel

Sinsheim. Wenn die Stadt Landschaft zubaut - was sie gerade in den vergangenen acht Jahren mehr denn je gemacht hat - welchen Ausgleich muss sie leisten? Und ist man dieser Aufgabe bisher eher gut oder eher schlecht nachgekommen? Aufklärung war nötig im Ausschuss für Technik und Umwelt.

Ausgleichsflächen, Ökokonto - die Modalitäten kapiert man nicht binnen weniger Minuten und ein Auszug aus Bürgermeister Achim Keßlers Vorlage ließt sich in etwa so: "Soweit ein Gebiet im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt werden kann, sind die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes über die Zulässigkeit und Durchführung von derartigen Eingriffen einschließlich der Einholung der Stellungnahme der Kommission anzuwenden."

Lähmend geht es so und ähnlich zusammen fort. Und böse Zungen unter den Natur- und Landschaftsschützern behaupten seit langen Zeiten, das Amtsdeutsch aus dem Baugesetzbuch gepaart mit der sensiblen und kaum kassenwirksamen Materie leiste dem Landschaftsverbrauch mehr Vorschub als Abhilfe. Und dass die Gefahr, hier nicht durchzublicken, selbst bei noch so großem Bemühen, groß ist, geben selbst eingefleischte Kommunalprofis zu: "Thema Ökokonto: Ich möcht' mal wissen - sind wir im Soll, im Haben, oder was ist eigentlich los? Darüber steht seltsamer Weise nix in der Vorlage" bewies CDU-Frontmann Friedhelm Zoller, selbst Landwirt und einigermaßen "fit" in der Materie, jetzt Mut zur Lücke.

Und siehe da: "Es gibt kein Soll" antwortete Bernhard Münch, Umweltfachmann der Stadt, eher kryptisch: "Es gibt nur: Was oder nix." Und irgendwie liege es an der Natur der Sache, dass das städtische Ökokonto "nicht so prall gefüllt" sei. Anschaulicher wurde es, als Münch die Trends in Sachen Wiedergutmachung des sorglosen Umgangs mit dem endlichen Gut Natur und Boden schilderte: "Biotopvernetzung ist gefragt, gewachsene Strukturen in Wald und Feld zusammenführen, hochwertigen Lebensraum schaffen, Verdolungen öffnen, Gewässer renaturieren, das spart Fläche, ergibt aber Punkte."

Wie jetzt? Warum Flächen sparen? Geht es nicht darum, versiegelten Flächen unversiegelte Flächen entgegenzusetzen? Die Antwort klang nach einem "Jein", ein 1:1-Ausgleich sei weder machbar noch ökologisch sinnvoll, fand man: Gedanke sei, so hieß es, einerseits über ein Konto-Modell auch einen ortsfernen Ausgleich zu ermöglichen, etwa durch die wenn auch teure "Entsiegelung" am Steinsberg-Parkplatz oder durch manch günstige, höchstens pflegeintensive Streuobstzeile. Zum anderen über einen Flächenpool, den ein schlaues Planungsbüro auf städtischem Grund erstellt habe und der Grundstücke aufzeige, wo Ausgleichsmaßnahmen besonderen ökologischen Sinn machten, bestenfalls in ackerbaulich schwierigen Lagen, so dass Landwirte keine Angst um ihren Einserboden haben müssen. Es wurde in der Diskussion ersichtlich, dass viele, sehr viele Dinge außerhalb der Ökologie hier hineinspielen: "Warum darf die Stadt einen Zaun ziehen und die Rohrbacher nicht" hieß es zu einem in Münchs durchaus erbaulichem Powerpointvortrag gezeigten Beispiel.

Oder auch: "Ich mähe im Sommer lieber unterm Birnbaum - da hängt wenigstens was drauf. Auf dem Ahorn hängt nichts." Also gleich mehr Punkte für Birne, denn für den Ahorn? Und wie wäre es eigentlich, wenn man den Sinsheimer See pflegt? Auf keinen müden Quadratmeter müsse man so verzichten und bestenfalls ordentlich Umweltschützerpunkte einstreichen - oder etwa nicht? Bringt Baumschnitt eigentlich auch was? Für manchen klang's richtig verlockend.

Die Diskussion nahm Fahrt auf, der Klärungsbedarf verhielt sich proportional. Bernhard Münch zeigte einige Beispiele - in Rohrbach und Steinsfurt, Hilsbach, Eschelbach und Dühren - die fürs Laienauge sehr intakt und nach Naturschutz aussahen. "Ein Spannendes Thema - freuen wir uns", gab OB Albrecht zur Devise aus. Bei der Klausurtagung des Gemeinderats im Herbst soll ein Vertreter der unteren Naturschutzbehörde fürs letzte Quäntchen Klarheit sorgen.